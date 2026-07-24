Apuñalan a dos personas cerca de Central Park al grito de "Dios es grande"

La Policía de Nueva York investiga como posible delito de odio el apuñalamiento de dos personas en las inmediaciones de Central Park, en Manhattan. El presunto agresor, identificado como Raul Morales, de 51 años, ya ha sido detenido en relación con los dos ataques.

Los hechos ocurrieron este jueves en el Upper West Side, una zona situada cerca del parque. Según ha informado la jefa de la Policía de Nueva York, Jessica Tisch, las víctimas son un hombre de origen asiático y un hombre judío, que fueron atacados en incidentes separados y posteriormente trasladados al Hospital Monte Sinaí.

Ambos se encuentran fuera de peligro y se espera que sobrevivan a las heridas. Según informan los agentes neoyorquinos, uno de los hombres fue apuñalado por la espalda con un cuchillo y el otro fue atacado en el torso con un destornillador. Los ataques se produjeron a pocas calles de distancia y a plena luz del día.

Investigan el posible móvil

La investigación preliminar apunta a que no existía ningún vínculo conocido entre el detenido y las víctimas, ni tampoco entre los dos hombres atacados. Según las declaraciones recogidas por la Policía a víctimas y testigos, Morales habría gritado “Dios es grande”, durante ambos ataques.

La Policía neoyorquina trabaja ahora para determinar el motivo de las agresiones y estudia si el caso puede ser considerado un delito de odio. Al mismo tiempo, Tisch ha señalado que la investigación inicial “sugiere que la salud mental pudo haber sido un factor”, aunque el detenido no tenía antecedentes conocidos de este tipo.

La jefa policial también reconoció la colaboración de una persona que ayudó a conducir a la Policía hasta el lugar donde se ocultaba el presunto agresor. Tras su arresto, Morales permanece bajo custodia mientras continúan las investigaciones para aclarar las circunstancias en las que se produjeron los ataques.

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