Un asistente a un concierto fue atacado en un festival de música y ahora solo se comunica parpadeando

La noche del 12 de julio, un hombre sufrió lesiones graves en el cuello tras ser agredido en un festival de música folk en Míchigan, esto ha provocado que solo se pueda comunicar parpadeando, según han afirmado sus familiares.

Según ha informado este jueves la Oficina del Sheriff del condado de Emmet, la víctima es Darryl Lonn Hartman, de 37 años de edad, continúa sin poder explicar a los investigadores lo ocurrido en el Blissfest Music Festival de Harbor Springs, en Míchigan. Este se realiza en una granja de 200 acres y atrae alrededor de 5.000 personas cada año, Hartman fue con su pareja al concierto para actuar en el festival anual.

Pese a que la víctima se acostase demasiado pronto después de su actuación, cerca de las 9 de la mañana del día siguiente fue encontrado fuera de su tienda de campaña con dos cortes profundos cerca del cuello, según ha contado su amigo Terace Garnier a Fox 2 Detroit.

La víctima está hospitalizada en estado grave

Garnier ha comentado que su amigo ha pasado más de una semana ingresado en el hospital tras perder en altercado 3,8 litros de sangre.

"Parecía que no debería estar vivo en este momento", expresó Garnier y siguió afirmando que era lo único que los médicos decían "dada la cantidad de sangre que había perdido".

Aunque Hartman ha revelado quién le había atacado parpadeando y asintiendo con la cabeza desde su cama del hospital, las autoridades han afirmado que están en permanente contacto con la familia de la víctima.

"Nos dijo quién lo hizo, así que sabemos quiénes son. Los agresores eran de raza blanca, por lo que creemos que se trata de un delito de odio y, posiblemente, de un crimen pasional", garantizó Garnier.

Sin embargo, los investigadores han señalado que, basándose en las pruebas analizadas hasta el momento, no han encontrado indicios que apunten a que la agresión fuera un delito de odio premeditado ni a que las lesiones de Hartman fueran autoinfligidas. "Seguimos comprometidos a encontrar respuestas, esclarecer lo que ocurrió aquella noche y llevar esta investigación a buen término", declaró la oficina del sheriff.

Preocupación en el festival

El Festival de Música Blissfest es un evento anual en el que se realizan más de 100 actuaciones en escenarios diferentes. Los organizadores han afirmado que la presunta agresión ha "suscitado, como es comprensible, una profunda preocupación y especulaciones".

El festival ha publicado, este jueves, un comunicado declarando que "nuestro más sincero apoyo a todas las personas que se han puesto en contacto con nosotros para expresar su preocupación tras las noticias de que una persona del evento de este año podría haber sido víctima de una agresión".

"Desde el momento en que Blissfest tuvo conocimiento de esta situación, la organización ha cooperado plenamente con las fuerzas del orden mientras estas examinaban minuciosamente las circunstancias que rodean este delicado incidente. Por respeto al proceso de investigación y a las personas afectadas, Blissfest se ha abstenido de hacer comentarios sobre afirmaciones no verificadas", ha continuado afirmando el festival de música.

Por su parte, mientras la investigación sigue abierta, la oficina del sheriff ha pedido a la ciudadanía que eviten las especulaciones.

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