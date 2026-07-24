Un policía escocés abusó y violó durante 14 años a numerosas mujeres antes de suicidarse

El pasado mes de mayo, un policía escocés se suicidó. Este estuvo 14 años abusando y violando al menos a ocho mujeres, varias de ellas prostitutas, y fue descubierto por una denuncia presentada un mes antes a su muerte.

La unidad de investigación de la BBC desveló este jueves este suceso. El agente se llamaba Alan Greer, de 47 años de edad en el momento de su suicidio, estaba casado y con un hijo, y en 2009 inició su carrera profesional como policía llegando a una carrera supuestamente ejemplar durante 17 años.

La primera agresión conocida fue en el mes de abril cuando una mujer denunció un asalto en su casa ante una comisaría de Glasgow, ahí fue atendida por Greer, quien se presentó en la vivienda con motivo de ampliar las sospechas, allí mismo la violó.

La víctima tardó 14 años en denunciar lo ocurrido, y su denuncia abrió, el pasado mes de abril, una investigación interna de la unidad anticorrupción de la policía de Glasgow.

Meses de investigación

Entre los vinculados a esa denuncia aparecía el nombre de Greer, encontraron que el agente se había introducido en la base de datos de la policía, siempre para consultar casos de mujeres agredidas en los que él no había intervenido como autoridad. Su objetivo supuestamente era descartar que ellas lo hubieran incriminado.

Cuando la investigación policial tuvo indicios suficientes fue cuando una patrulla se presentó al domicilio del acusado, ahí se incautó un ordenador portátil y siete teléfonos móviles. Entre lo incautado, el agresor almacenaba muchas fotos y vídeos de prostitutas con las que había abusado. A cinco de las chicas las pudieron identificar por haber puesto varias denuncias por violación.

En ese momento no fue detenido, pero, tan solo dos días después, una patrulla policial y un asistente social se presentaron en su casa para interesarse por la seguridad de sus familiares, auqnue tampoco lo detuvieron. Al día siguiente, Greer se suicidó.

Ahora, la policía escocesa cree que el número de víctimas del agente puede aumentar más que las ocho identificadas, porque todavía quedan muchas imágenes por procesar. Por eso, las autoridades han pedido a los ciudadanos que se animen a presentar una denuncia si creen haber sido víctimas de Greer.

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