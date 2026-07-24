Hallan muerta a la escenógrafa Mary Kate Golding mientras la Policía investiga la muerte de su marido

La Policía de Nueva York investiga la muerte de Mary Kate Golding, escenógrafa y decoradora de producciones de Hollywood como La maravillosa Sra. Maisel y Ojo de Halcón, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida en su vivienda de Astoria, en el distrito de Queens. Horas después, los agentes localizaron también el cadáver de su marido en las inmediaciones de Astoria Park. Por el momento, las autoridades mantienen abiertas todas las líneas de investigación y no han practicado ninguna detención.

La diseñadora, de 34 años, fue hallada durante la madrugada del 21 de julio después de que el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) recibiera una llamada al servicio de emergencias 911 que alertaba de una presunta agresión en el domicilio.

Dos hallazgos en pocas horas

Cuando los agentes accedieron a la vivienda encontraron a Mary Kate Golding sin vida y con una herida de arma blanca en la espalda. Los servicios sanitarios desplazados al lugar únicamente pudieron certificar su fallecimiento.

Pocas horas después, la Policía recibió un segundo aviso por una persona inconsciente cerca de Astoria Park. En ese lugar fue localizado el cuerpo sin vida de Joseph Azzaretto, de 33 años y marido de la escenógrafa, según publica el New York Post.

De acuerdo con ese mismo medio, los investigadores tratan de determinar si el hombre habría acabado con la vida de su esposa antes de suicidarse. Sin embargo, el NYPD no ha confirmado oficialmente esa hipótesis y ha insistido en que la investigación continúa para esclarecer la secuencia de los hechos.

El bebé fue encontrado ileso

En el interior de la vivienda también se encontraba el hijo de la pareja, Nolan, de 11 meses, que fue localizado ileso.

Según recoge New York Post, una amiga de Golding acudió al domicilio después de recibir una llamada de Azzaretto en la que, presuntamente, le confesó el crimen. Al llegar encontró el cuerpo de la diseñadora y sacó al bebé del inmueble. "Cuando llegó su amiga y encontró el cuerpo, estaba gritando", relató una vecina al New York Post, quien añadió que la mujer "tomó al bebé y salió" de la habitación donde permanecía junto al cadáver de su madre.

Las autoridades no han confirmado oficialmente esta versión y mantienen abiertas las pesquisas.

Una trayectoria ligada al cine y la televisión

Mary Kate Golding desarrolló buena parte de su carrera profesional en los departamentos de arte y decoración de cine y televisión. Entre sus trabajos figuran producciones como La maravillosa Sra. Maisel, Ojo de Halcón, La azafata y La historia de Lisey.

La diseñadora se había graduado en la Universidad de Nueva York en 2015 y, según su perfil profesional, tenía previsto incorporarse al equipo de Deep Cuts, la nueva película dirigida por Sean Durkin.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.