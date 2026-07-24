Venezuela sigue buscando víctimas entre los escombros un mes después del terremoto

Según las últimas cifras oficiales, los terremotos de Venezuela han dejado cerca de 5.400 muertos y más de 16.500 heridos. El Gobierno de Delcy Rodríguez no ha ofrecido una cifra oficial de desaparecidos pero se habla de decenas de miles. Una plataforma ciudadana contabiliza más de 29.000 personas en paradero desconocido, pero Naciones Unidas ha manejado una estimación de hasta 50.000 desaparecidos, una número que las autoridades no reconocen como oficial.

En La Guaira, la búsqueda continúa entre estructuras inestables y toneladas de restos. La falta de maquinaria y de medios especializados ha obligado, en algunos casos, a familiares y voluntarios a participar directamente en las labores de rescate y recuperación de cuerpos. La situación se está viendo agravada también por los problemas de salud y por la interrupción que sufrieron servicios básicos como el agua, la electricidad y las telecomunicaciones.

"Nos enfocamos en la provisión de servicios de agua potable, sanitarios y de salud que son críticos en este momento", asegura Margarita Sánchez, especialista de Emergencias en UNICEF. Mientras tanto, más de 23.000 personas permanecen en refugios improvisados. Muchas familias viven en tiendas de campaña en plena calle, sin saber cuándo podrán regresar a una vivienda segura. La ayuda internacional, que tuvo un papel importante durante los primeros días, empieza a reducirse, aumentando la preocupación por la atención a medio y largo plazo.

Una reconstrucción que llevará años

El Gobierno ha comenzado a entregar viviendas a algunas familias afectadas. Se habla de más de 240 familias que se han visto afectadas por los sismos. También ha anunciado nuevos proyectos habitacionales. Sin embargo, la magnitud de la emergencia hace que estas medidas sean insuficientes teniendo en cuenta las necesidades de los venezolanos. La reconstrucción requerirá una movilización extraordinaria de recursos, infraestructuras y financiación. Algunas organizaciones ponen el foco, sobre todo, en los niños. "Estamos haciendo mucha abogacía para que los espacios se puedan readecuar y utilizar como escuelas", explica UNICEF.

El Banco Mundial ha estimado que los dos terremotos de Venezuela provocaron daños por valor de 19.600 millones de dólares. El desafío ahora es reconstruir viviendas, recuperar servicios esenciales y reactivar la economía de las zonas devastadas. Para todas estas familias, sin embargo, la prioridad inmediata sigue siendo encontrar a sus seres queridos y tener respuestas sobre un desastre cuyas consecuencias todavía son inimaginables.

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