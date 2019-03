Monti informa de que la cumbre europea se adelantará al 29 de enero

La próxima cumbre europea prevista para el 30 de enero se adelantará al 29 de enero por "motivos técnicos", según ha anunciado el presidente del Gobierno italiano, Mario Monti, durante su comparecencia en la Cámara de los diputados.

"No habrá nuevas sanciones por el déficit"

Monti no especificó si sobre la decisión ha influido la huelga general prevista en Bélgica para el 30 de enero. Fuentes diplomáticas ya habían adelantado ayer que el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, estaba estudiando cambiar la fecha de la cumbre para que no coincidiese con la huelga general en Bélgica.

Durante su comparecencia en la Cámara, Mario Monti ha trasladado a los diputados el contenido de las reuniones mantenidas los últimos días con Angela Merkel y con Nicolas Sarkozy. El primer ministro italiano aseguró que no se están estudiando en la UE más normas vinculantes o sanciones por el déficit excesivo de las ya previstas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento .

Monti trasladó a los diputados los elogios de Merkel y Sarkozy a su gestión

"No quiero que se piense que en esta fase estamos introduciendo nuevas normas vinculantes a las ya previstas", dijo Monti durante su comparecencia en la Cámara de los Diputados para informar de las reuniones mantenidas con el presidente francés, Nicolas Sarkozy, y la canciller alemana, Angela Merkel.

En ambas reuniones, Monti recibió de sus interlocutores comentarios positivos sobre las medidas adoptadas ya y las que espera aprobar próximamente para atajar la crisis.

Monti adelantó que además de haber mantenido entrevistas con Merkel y Sarkozy y próximamente con el primer ministro británico, David Cameron, también se están realizando contactos con el primer ministro polaco, Donald Tusk, y el belga Elio Di Rupo.