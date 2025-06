El Dalái Lama cumple 90 años con la incertidumbre de su relevo

Se llama Tenzin Gyatso, aunque es más conocido como Dalái Lama. El próximo 6 de julio cumplirá 90 años. Una celebración llena de incertidumbres para sus seguidores. Este aniversario no solo conmemora la longevidad de su líder espiritual, sino que también intensifica la incertidumbre sobre su sucesión y el futuro del Tíbet, especialmente ante la posible injerencia de China en el proceso de reencarnación. En su libro 'Voice for the Voiceless', publicado en marzo de 2025, el Dalái Lama afirmó que su sucesor "nacerá en el mundo libre", es decir, fuera de China, para asegurar la continuidad espiritual y cultural del pueblo tibetano sin interferencias políticas.

Durante una reunión religiosa previa a su 90 cumpleaños, el Dalái Lama reiteró que consultará con altos lamas y oráculos tradicionales para determinar si la institución del Dalái Lama debe continuar y, en caso afirmativo, cómo proceder con la identificación de su reencarnación . Además, ha instado a sus seguidores a rechazar cualquier sucesor designado por Pekín, argumentando que un régimen ateo no debería interferir en asuntos religiosos. La comunidad tibetana en el exilio respalda plenamente esta postura, viendo en ella una defensa crucial de su identidad cultural y religiosa frente a las políticas de asimilación promovidas por el gobierno chino.

Las tensiones entre el Dalái Lama y China

El 10 de marzo de 1959, estalló una rebelión en Lhasa contra el dominio chino. El Dalái Lama huyó del Tíbet y se exilió en India y desde entonces es símbolo de la lucha por la autonomía tibetana. En 1960 el Dalái Lama fundó un gobierno en Dharamsala (India), lo que enfureció a Pekín. Este gobierno sigue siendo considerado ilegítimo por China. Años después, en 1989, el Dalái Lama recibió el Premio Nobel de la Paz. China lo condenó, acusándole de promover el separatismo con un disfraz de pacifista. En 2009, en Lhasa, coincidiendo con los Juegos Olímpicos de Pekín, China acusó al Dalái Lama de instigar disturbios en el país. El líder espiritual negó cualquier implicación y pidió no usar la violencia.

Aunque en 2011 el Dalái Lama transfirió su autoridad política a un gobierno en el exilio democráticamente elegido, sigue siendo una figura central para los tibetanos en todo el mundo.

Las celebraciones del 90º cumpleaños del Dalái Lama se extenderán durante un año, concluyendo el 5 de julio de 2026. Este periodo será crucial para definir el rumbo del Tíbet y la continuidad de su liderazgo espiritual en un contexto geopolítico complejo. Hoy ha asistido a una celebración pública en su honor en la ciudad de Dharamsala, en el norte de la India. Aquí ha bendecido a monjes y devotos, entre ellos al actor estadounidense Richard Gere, un antiguo seguidor del budismo tibetano. El Dalái Lama tiene previsto dirigirse a una reunión de tres días de figuras religiosas budistas. Sus seguidores esperan que comparta detalles sobre su sucesión.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com