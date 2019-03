Un millon y medio de trabajadoras demandan a Wal-Mart por discriminación sexual

Más de un millón y medio de trabajadoras que podrían estar incluidas en la mayor demanda colectiva que se haya conocido nunca en Estados Unidos. Denuncian a la gigantesca cadena de hipermercados Wal-Mart por discriminación sexual.

Una responsable de personal de Wal-Mart cuenta de su jefe: "Me decía, básicamente, que me quitara las telarañas. Ahora, lo que él quiso decir exactamente no estoy segura, pero simplemente vino a decir como "ya sabe, vestir mejor, llevar tacones, usar maquillaje, una falda...y peinarse bien."

Las mujeres representan dos tercios de la plantilla, pero ganan un 14% menos que cualquier hombre. "He visto a todos estos tipos entrar, les he entrenado a hacer mi trabajo y han acabado en la dirección", comenta una trabajadora.

La batalla legal comenzó hace 10 años. Ahora, el Supremo debate si pueden presentar esta demanda colectiva, en lugar de individuales, que empezó representando a un pequeño grupo de trabajadoras, pero que ahora puede afectar a miles. La compañía sostiene que no hay sustento para una demanda colectiva