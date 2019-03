Masiva 'cacerolada' contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner

Cacerolas, banderas, una particular 'justicia' en busca de un fiscal, caretas como las usadas por activistas de 'Anonymous' y hasta la sombra de la fragata Libertad estuvieron presentes en las protestas multitudinarias que sacudieron Argentina contra la política de Cristina Fernández de Kirchner.

Aunque aún no se han divulgado cifras, el seguimiento ha desbordado las expectativas de los partidarios de las marchas, que transcurrieron sin incidentes en Buenos Aires y en distintos puntos del país, mientras la presidenta permanecía en el interior de la residencia de Olivos, donde mantuvo reuniones durante buena parte de la jornada.

El origen de dichas protestas va desde la inseguridad, la inflación y la corrupción, a las tentaciones de sectores del oficialismo para impulstar una reforma constitucional que abriría la puerta a una eventual reelección de Cristina Fernández. Incluso el conflicto que mantiene retenido en Ghana la fragata Libertad estuvo presente en la marcha argentina.

En Buenos Aires, la movilización más numerosa se concentró en el Obelisco, donde decenas de miles de personas hicieron batir cacerolas, botellas, bocinas, silbatos y hasta tambores. Y junto con los tambores, el himno nacional del país y gritos y cánticos en contra del Gobierno.

La avenida del 9 de julio quedó tapada por miles de papeletas con el lema '8N Yo me movilizo en defensa de nuestras libertades y derechos consagrados en nuestra Constitución Nacional', 'Sí a la democracia, no a la re-re (aludiendo a la reelección de Fernández), 'No soy tu enemigo, sólo pienso distinto'... fueron los lemas más repetidos en los carteles y pancartas de los manifestantes.