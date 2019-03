Luis Socorro formó parte del equipo de Antena 3 que vio como se le impedía la entrada en el aeropuerto de El Aaiún.



El periodista tiene claros los motivos: "Marruecos no quiere testigos en el Sáhara". Socorro contó el viaje de ida y vuelta que su equipo realizó desde Las Palmas. "Le comunicaron al piloto que no podíamos bajar del avión y éste ya nos había avisado antes de despegar que sin permiso no podríamos bajar".

"El Aaiún está ocupado por la policía. Hay mucho miedo a los asaltos", cuenta una saharaui

Asimismo, el periodista de Antena 3 relata que en el vuelo de regreso, donde volvieron otros periodistas expulsados de El Aaiún, habló con una mujer saharaui que había estado en los últimos días en el campamento de Gdeim Izik.

Ésta contó como la policía entró "a palos" en su casa y como fueron expulsados con gran violencia por unos agentes que, además, les robaron mantas y móviles.



"El Aaiún está ocupado por la policía y especialmente en los barrios saharauis. Hay mucho miedo a los asaltos", narró está mujer, aún atemorizada.



Igualmente, esta saharaui confesó que no se sabe nada de tres activistas españoles que estaban en el campamento, aunque todo hace pensar que están escondidos por temor a represalias.