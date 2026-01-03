Trump publica la primera foto de Nicolás Maduro tras ser capturado en la operación militar

Donald Trump ha publicado la primera imagen de Nicolás Maduro tras su captura por parte de las fuerzas especiales norteamericanas en una operación en suelo venezolano. "Nicolás Maduro a bordo del 'USS Iwo Jima'", ha publicado Trump en Truth Social, su propia red social, junto a una imagen en la que se puede ver a Maduro maniatado, con auriculares y un aparato que le impide la visión.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que el Ejército de EEUU ha detenido a Maduro y a su esposa, la primera dama Cilia Flores, durante una operación militar llevada a cabo de madrugada por los 'Delta Force' en territorio venezolano.

Tras la captura, Estados Unidos ha confirmado que Nicolás Maduro será trasladado a suelo estadounidense para enfrentarse a un proceso judicial por delitos de narcotráfico y corrupción.

Estados Unidos ataca Venezuela

El Gobierno de Venezuela ha denunciado una serie de ataques aéreos ejecutados por Estados Unidos contra "territorio y población venezolanos" en distintos puntos del país. Según el comunicado oficial, los bombardeos han afectado tanto a instalaciones civiles como militares en Caracas y en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira.

Las autoridades venezolanas han calificado la operación como una "gravísima agresión militar" contra el territorio nacional, mientras se sucedían las informaciones sobre explosiones y daños en infraestructuras estratégicas durante la madrugada.

"Preparados para una segunda oleada"

Donald Trump, que ha comparecido justo después de publicar la foto de Nicolás Maduro para explicar los detalles de la operación militar en Venezuela, ha asegurado que llegarán "hasta donde sea necesario" y que están "preparados para una segunda oleada".

El presidente norteamericano ha asegurado que Estados Unidos "dirigirá" Venezuela hasta que tenga lugar una "transición segura y adecuada".

