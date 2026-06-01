La apuesta china por Marruecos pone a prueba la estrategia industrial europea

La creciente presencia de empresas chinas en Marruecos ha despertado la preocupación de la Unión Europea. Según datos recogidos por el Financial Times, compañías del gigante asiático han anunciado inversiones por alrededor de 6.000 millones de dólares en el país norteafricano desde el inicio de la pandemia, especialmente en sectores estratégicos como las baterías para vehículos eléctricos, los componentes de automoción y las energías limpias.

Marruecos se ha convertido en un destino especialmente atractivo para los inversores chinos gracias a su ubicación geográfica, a escasos kilómetros de Europa, y a los acuerdos comerciales que mantiene con numerosos mercados internacionales. Además, el país ofrece incentivos fiscales, costes laborales competitivos y una infraestructura logística cada vez más desarrollada.

Sin embargo, este creciente desembarco industrial está siendo observado con atención desde Bruselas. Las autoridades europeas temen que algunas empresas chinas utilicen Marruecos como plataforma de producción para exportar bienes al mercado comunitario y reducir el impacto de las medidas comerciales adoptadas por la UE contra determinados productos procedentes de China, especialmente en el sector del vehículo eléctrico.

¿Un nuevo desafío para la Unión Europea?

Analistas citados por el diario británico advierten de que la magnitud de estas inversiones podría plantear nuevos desafíos para la política industrial europea. La preocupación se centra en la posibilidad de que productos respaldados por subvenciones estatales chinas lleguen al mercado europeo a través de terceros países, aumentando la presión competitiva sobre los fabricantes comunitarios.

Para Marruecos, sin embargo, la llegada de capital chino representa una oportunidad para consolidarse como un polo industrial de referencia en el Mediterráneo y acelerar su desarrollo económico. El país aspira a atraer nuevas inversiones internacionales y reforzar su papel dentro de las cadenas globales de suministro, en un contexto marcado por la creciente rivalidad económica entre China y Occidente.

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