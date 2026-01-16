Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Nobel Paz

María Corina Machado regala a Donald Trump la medalla del Nobel de la Paz como "gratitud" del pueblo venezolano

En la dedicatoria, señala que Donal Trump "se lo merece" por su liderazgo en la promoción de la paz y por su intervención para crear una Venezuela libre.

Maria Corina entrega la medalla del Nobel de la Paz a Donald Trump

Maria Corina Machado entrega su medalla del Nobel de la Paz a Trump | EFE

Publicidad

La líder opositora venezolana María Corina Machado ha entregado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la medalla del Premio Nobel de la Paz, bien enmarcada y con una dedicatoria muy pensada en la que se afirma que el presidente estadounidense "se lo merece" por su liderazgo en la promoción de la paz y por su intervención para crear una Venezuela libre.

Machado utilizó un marco con detalles dorados para colocar la medalla del Nobel que regaló al presidente. En la parte superior escribió: "en gratitud por su extraordinario liderazgo para promover la paz", y agregó que es un detalle del pueblo venezolano por sus acciones para encaminar "su libertad", de acuerdo con fotos de la entrega en la Casa Blanca.

La reunión de Machado y Trump

La entrega de la medalla ocurrió durante el almuerzo que el republicano ofreció a la líder venezolana en privado y de la que no se han conocido detalles acerca de los temas tratados.

Tras la reunión, el primer encuentro tras 12 días de la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduroen Caracas por parte de las fuerzas armadas estadounidenses, Machado aseguró que Trump estaba comprometido con la libertad de los presos políticos y de todos los venezolanos.

El republicano calificó en Truth Social a Machado como "una mujer maravillosa", a la vez que agradeció el obsequio de la medalla del Nobel por ser una "muestra de respeto mutuo".

La medalla del Nobel, acuñada en oro y de menos de siete centímetros de diámetro, lleva un retrato de Alfred Nobel, un diseño que se ha mantenido prácticamente sin cambios durante más de 120 años.

Antes de producirse la reunión entre Trump y Machado, el Centro Nobel de la Paz subrayó en redes sociales que el galardón "no puede revocarse, compartirse ni transferirse a otros", y precisó que "una medalla puede cambiar de dueño, pero el título de Premio Nobel de la Paz, no".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

Última hora de la situación de Venezuela, Irán y Groenlandia en directo: Varios países despliegan sus soldados en Groenlandia

Mapa geopolítico del Ártico. La Casa Blanca ha confirmado este martes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contempla también el uso del Ejército dentro del abanico de opciones para hacerse con el control de Groenlandia. Groenlandia ha sido históricamente un territorio de alto valor estratégico tanto por su tamaño como por su ubicación, a medio camino entre los océanos Atlántico y Ártico, un espacio al que se asoman cinco países con costa: Estados Unidos, Canadá, Rusia, Noruega y...

Publicidad

Mundo

Groenlandia: por qué es un enclave estratégico en el Ártico para Trump

Última hora de la situación de Venezuela, Irán y Groenlandia en directo: Varios países despliegan sus soldados en Groenlandia

Maria Corina entrega la medalla del Nobel de la Paz a Donald Trump

María Corina Machado regala a Donald Trump la medalla del Nobel de la Paz como "gratitud" del pueblo venezolano

Julio Iglesias.

Julio Iglesias rompe su silencio tras ser acusado de agresión sexual: "Nunca había sentido tanta maldad pero me quedan fuerzas para que la gente conozca la verdad"

Suecia, Noruega, Francia y Alemania han enviado su ayuda militar a Groenlandia
Groenlandia

Qué es la Operación Resistencia Ártica, el plan para defender Groenlandia de Trump

Se cumplen 35 años de la Guerra del Golfo
CONFLICTOS INTERNACIONALES

Se cumplen 35 años de la Guerra del Golfo: la noche en la que el desierto ardió

La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen
Internacional

Europa blinda a Groenlandia ante las amenazas de Donald Trump: "Puede contar con nosotros"

Groenlandia puede contar con la Unión Europea "política, económica y financieramente" ante las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump

Sara Bennet
ELA

La influencer Sara Bennet comunica su muerte a los 39 años tras casi tres años con ELA

Diagnosticada en 2023, la creadora de contenido deja un mensaje póstumo y una petición de apoyo para el futuro de sus dos hijos.

Donald Trump y María Corina Machado

María Corina Machado, tras reunirse con Trump: "Contamos con el presidente para la libertad de Venezuela"

Funerales de víctimas tras las protestas en Irán

Irán cobra a las familias 1.500 dólares por las balas que mataron a sus seres queridos en las protestas

Estados Unidos intercepta un sexto petrolero en el Caribe

Estados Unidos intercepta un sexto petrolero con crudo venezolano en el Caribe

Publicidad