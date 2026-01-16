María Corina Machado regala a Donald Trump la medalla del Nobel de la Paz como "gratitud" del pueblo venezolano

La líder opositora venezolana María Corina Machado ha entregado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la medalla del Premio Nobel de la Paz, bien enmarcada y con una dedicatoria muy pensada en la que se afirma que el presidente estadounidense "se lo merece" por su liderazgo en la promoción de la paz y por su intervención para crear una Venezuela libre.

Machado utilizó un marco con detalles dorados para colocar la medalla del Nobel que regaló al presidente. En la parte superior escribió: "en gratitud por su extraordinario liderazgo para promover la paz", y agregó que es un detalle del pueblo venezolano por sus acciones para encaminar "su libertad", de acuerdo con fotos de la entrega en la Casa Blanca.

La reunión de Machado y Trump

La entrega de la medalla ocurrió durante el almuerzo que el republicano ofreció a la líder venezolana en privado y de la que no se han conocido detalles acerca de los temas tratados.

Tras la reunión, el primer encuentro tras 12 días de la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduroen Caracas por parte de las fuerzas armadas estadounidenses, Machado aseguró que Trump estaba comprometido con la libertad de los presos políticos y de todos los venezolanos.

El republicano calificó en Truth Social a Machado como "una mujer maravillosa", a la vez que agradeció el obsequio de la medalla del Nobel por ser una "muestra de respeto mutuo".

La medalla del Nobel, acuñada en oro y de menos de siete centímetros de diámetro, lleva un retrato de Alfred Nobel, un diseño que se ha mantenido prácticamente sin cambios durante más de 120 años.

Antes de producirse la reunión entre Trump y Machado, el Centro Nobel de la Paz subrayó en redes sociales que el galardón "no puede revocarse, compartirse ni transferirse a otros", y precisó que "una medalla puede cambiar de dueño, pero el título de Premio Nobel de la Paz, no".

