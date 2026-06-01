Trump pide calma mientras escala la tensión en Oriente Medio

La crisis en Oriente Medio continúa agravándose con nuevos frentes abiertos y un aumento de la presión diplomática internacional. Donald Trump pide calma a los estadounidenses y a la clase política, asegurando que la situación acabará resolviéndose favorablemente pese al complejo escenario regional. En un mensaje publicado durante la madrugada en su red social Truth Social, Trump afirmó que Irán "realmente quiere llegar a un acuerdo" y que una eventual negociación sería beneficiosa tanto para Estados Unidos como para sus aliados.

Mientras tanto, la situación sobre el terreno se agrava. En Kuwait vuelven a sonar las sirenas antiaéreas en varias zonas del país después de que las autoridades confirmaran ataques con misiles y drones. Se han desplegado las defensas aéreas kuwaitíes para interceptar los proyectiles, en un episodio que eleva la preocupación sobre una posible extensión regional del conflicto.

A ello se suma la confirmación de que Estados Unidos llevó a cabo durante el fin de semana operaciones militares calificadas como ataques de "autodefensa" en territorio iraní. Además, Trump rechazó modificaciones planteadas a un acuerdo destinado a prolongar el alto el fuego vigente en determinadas áreas de la región y facilitar la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

Nuevos bombardeos sobre Beirut

Mientras, Israel sigue intensificando sus operaciones militares en Líbano. Las fuerzas israelíes han logrado capturar el histórico castillo de Beaufort, una posición estratégica que simboliza el avance más profundo de Israel en territorio libanés en más de 25 años. El presidente libanés, Joseph Aoun, denuncia lo que ha calificado como una "agresión israelí cruel y reprobable", mientras que fuentes locales aseguran que las tropas israelíes controlan ya cerca de una quinta parte del territorio.

Ante el rápido deterioro de la situación, Francia ha solicitado una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU para abordar las consecuencias de la ofensiva israelí y analizar posibles medidas destinadas a contener una escalada que amenaza con desestabilizar aún más toda la región.

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