Muere un niño de ocho años tras atragantarse con una canica de vidrio

Un niño de ocho años ha muerto en la provincia argentina de Santa Fe después de atragantarse con una canica de vidrio mientras jugaba en su casa, en una zona rural de la localidad de Grütly, un pequeño municipio situado a unos 230 kilómetros de Rosario.

El suceso ocurrió el lunes por la noche y provocó una rápida movilización de los servicios sanitarios de la zona. Según la información difundida por medios locales, el menor sufrió una obstrucción grave de las vías respiratorias cuando la bola de vidrio, conocida en Argentina como 'bolita', quedó alojada en la zona de la glotis, la abertura de la laringe que permite el paso del aire hacia los pulmones.

La primera asistencia la prestó la médica de guardia de Grütly, que intervino de urgencia ante la gravedad del cuadro.

Tras las maniobras iniciales, se decidió el traslado del niño a un centro hospitalario.

El operativo fue coordinado por la central Seliar 107 de Esperanza y contó con la colaboración de agentes de tránsito municipales y efectivos de la Policía de Santa Fe, que facilitaron el desplazamiento de la ambulancia mediante un dispositivo de seguridad para permitir su llegada rápida al hospital.

A su ingreso en el centro sanitario, el niño se encontraba en estado crítico. El equipo médico realizó maniobras de reanimación y procedimientos para intentar retirar el objeto que impedía la entrada de aire.

Diego Pelúa, coordinador del departamento Las Colonias, explicó a 'El Doce' que personal médico, cirujanos y otros profesionales convocados para la emergencia trabajaron durante casi una hora para tratar de revertir la situación.

Pese a los esfuerzos, los facultativos no lograron salvar la vida del menor, cuyo fallecimiento fue confirmado en el hospital. Desde el centro sanitario indicaron que se hizo todo lo posible para liberar la vía aérea y recuperar al paciente, aunque la gravedad de la obstrucción impidió un desenlace favorable.

Se desconcoen las causas del incidente

Las circunstancias exactas en las que se produjo el atragantamiento continúan bajo investigación, aunque las primeras informaciones apuntan a que el menor se encontraba jugando en el momento del accidente.

Vecinos y allegados han expresado su consternación por una tragedia que se desencadenó en pocos minutos y que obligó a activar todos los recursos de emergencia disponibles.

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