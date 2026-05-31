Un avión con destino a Mallorca regresa a EEUU por un altavoz Bluetooth llamado "bomba"

Un altavoz Bluetooth llamado "bomba" ha obligado a regresar al aeropuerto de origen un vuelo de la compañía United Airlines que cubría la ruta entre Newark (Nueva Jersey) y Palma de Mallorca (España). El avión, según han declarado algunos pasajeros, tuvo que volver poco después de iniciar el vuelo. En concreto, pocos minutos antes de las seis de la tarde del sábado, el avión despegó del Aeropuerto Internacional NewarkLiberty (EWR) con destino a Palma de Mallorca. Tan solo un par de horas después, cuando estaba en medio del Atlántico, regresó al aeropuerto de origen por una emergencia de seguridad.

Un altavoz bautizado como "bomba"

Según detallaron algunos pasajeros al portal especializado AirLive, la tripulación ordenó a los pasajeros que desconectaran todos los dispositivos Bluetooth inmediatamente. Los auxiliares de vuelo explicaron que se trataba de una orden proveniente de las oficinas centrales de United en Chicago y advirtieron que si no se apagaban todos los dispositivos, el avión debería regresar.

Uno de los pasajeros relata: "Dijeron que una persona había hecho algo con el Bluetooth que ponía en peligro la seguridad del vuelo". Sin embargo, tras varias solicitudes y un último aviso de un minuto, al menos dos dispositivos se mantuvieron encendidos. Ante la negativa a desconectarlos, los pilotos tomaron la decisión de volver.

De acuerdo con una grabación de audio de la conversación entre los pilotos y el control de tráfico aéreo, la amenaza fue originada por un dispositivo bautizado con "cierta palabra de cuatro letras", es decir, "BOMB", bomba en inglés.

Cabe destacar que los dispositivos Bluetooth se pueden rebautizar y el nuevo nombre se puede ver desde cualquier aparato cercano conectado. Tras aterrizar en Newark, los pasajeros fueron evacuados con sus pasaportes y sus teléfonos mientras el personal de seguridad inspeccionaba la aeronave. Al final, las autoridades corroboraron que solo se trataba del nombre de un dispositivo y detuvieron al culpable, un adolescente de 16 años, según los medios. Todavía no se conocen los cargos que presentarán contra él, pero podría acarrear graves consecuencias legales.

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