María Corina Machado, sobre los viajes de Zapatero a Venezuela: "No juega ningún papel de intermediación, no han sido en favor de la transición a la democracia"

María Corina Machado, la líder opositora venezolana, llegó este jueves a España para cumplir con su agenda política e institucional. En esta estancia, ofrece una entrevista en primicia a Antena 3 Noticias para abordar temas como su relación actual con el presidente estadounidense Donald Trump, su postura con el Gobierno español o la situación de Venezuela y el periodo de transición hacia la democracia.

Preguntada por el papel mediador entre la oposición y el Gobierno del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, Machado ha sido tajante: "Rodríguez Zapatero no juega ningún papel de intermediación mía con nadie. Yo nunca en mi vida he hablado con el señor Rodríguez Zapatero", ha afirmado con rotundidad.

Sobre los motivos de los viajes a Caracas de Zapatero, Machado los ha cuestionado abiertamente: "Desconozco su contenido pero puedo asegurarte que no han sido en favor de la transición a la democracia", ha señalado.

Relación con el Gobierno español

Durante su estancia en España, Machado tiene previstos encuentros con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el líder de Vox, Santiago Abascal. También será homenajeada por el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad este sábado con la Medalla de Oro, en un encuentro con Isabel Díaz Ayuso.

Pero lo que no se va a producir es ningún encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo que evidencia la distancia entre la opositora venezolana y el Ejecutivo español. Al respecto, Machado ha afirmado: "Todo lo que yo hago es siempre priorizando la causa y que agregue el mayo valor y que acelere la transición a la democracia de Venezuela".

Evitando la pregunta sobre si se siente defraudada por el Ejecutivo español, la líder opositora venezolana ha respondido: "Yo estoy muy agradecida por la forma como han sido recibidos mis compatriotas en este país, por gobiernos anteriores y por este gobierno". Y ha concluido: "Si hay un país donde los venezolanos se han sentido integrados, queridos y respetados es España. Me los quiero llevar de vuelta a todos a Venezuela".

'Especial A3Noticias'

La entrevista también podrá verse este domingo en el especial 'Especial A3Noticias: María Corina Machado' en Antena 3 Internacional, un programa que recogerá sus principales declaraciones y momentos de su visita a España. El especial se emitirá en Latinoamérica y podrá seguirse en diferentes horarios:

19:30 horas en México

21:30 horas en Venezuela

20:30 horas en Colombia

22:30 horas en Argentina

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