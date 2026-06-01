Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

INDONESIA

Cinco muertos por la explosión de una bomba de la Segunda Guerra Mundial

La isla de Biak, donde detonó la bomba, sirvió de base aérea para las tropas japonesas durante la Segunda Guerra Mundial.

Imagen de archivo de un policía de Indonesia

Imagen de archivo de un policía de IndonesiaEuropa Press

Publicidad

Iman Benataya
Publicado:

Al menos cinco personas han muerto y otras tres continúan desaparecidas este lunes a causa de la explosión de una bomba de la Segunda Guerra Mundial en un área residencial del distrito de Biak, en la provincia de Papúa, en el este de Indonesia. Según han dado a conocer las autoridades, el incidente ha tenido lugar el domingo cerca de un complejo pesquero, afectando al menos a seis viviendas situadas en las inmediaciones, según informaciones recogidas por la cadena Kompas TV.

Las fuerzas de seguridad del país han indicado que las cinco víctimas mortales habían sido trasladadas en un primer momento al Hospital Regional Biak, donde se ha podido confirmar su deceso. Mientras, las otras tres continúan en paradero desconocido.

El jefe de policía de la regencia de Biak Numfor, Ari Trestiawan, indicó que la evacuación y las labores de rescate se llevaron a cabo "con sumo cuidado" ante la sospecha de más explosivos activos en las inmediaciones del lugar. La búsqueda de los tres desaparecidos continúa este lunes, tras una suspensión temporal la víspera por la noche, ya que la marea obstaculizó las tareas del equipo de rescate que trabajaba en la zona.

Además, fuentes médicas sitúan en 19 los heridos y en 55 los desplazados, entre ellos tres bebés, si bien las investigaciones no se han puesto aún en marcha a la espera de que sean los equipos especializados de retirada de explosivos los que realicen sus operaciones en primer lugar para reducir el peligro en la zona.

La isla había sido base aérea para las tropas japonesas

Cabe destacar que durante la II Guerra Mundial, las fuerzas japonesas ocuparon lo que entonces eran las Indias Orientales Neerlandesas, con el posterior control de los aliados, liderados por Estados Unidos. La televisión local Kompas ha indicado que en la regencia de Biak Numfor todavía se encuentran diferentes reliquias de la guerra, como municiones, granadas y también bombas sin detonar. En este contexto, las autoridades indonesias urgieron a la precaución y pidieron a la población que informe sobre cualquier objeto sospechoso que pudiera ser un remanente de guerra, así como a no manipularlo ni intentar desmantelarlo por cuenta propia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El ultraderechista De la Espriella gana la primera vuelta de las elecciones en Colombia y Petro dice no aceptar los resultados

EuropaPress_7416328_february_12_2026_medellin_antioquia_colombia_colombian_presidential

Publicidad

Mundo

Ursula von der Leyen

La apuesta china por Marruecos pone a prueba la estrategia industrial europea

Imagen de archivo de un policía de Indonesia

Cinco muertos por la explosión de una bomba de la Segunda Guerra Mundial

La imagen de 'las canicas' que provocó la polémica

Muere un niño de ocho años tras atragantarse con una canica de vidrio

La misteriosa muerte de la influencer Paola Márquez a los 30 años
Influencer

La misteriosa muerte de la influencer Paola Márquez a los 30 años

EuropaPress_7416328_february_12_2026_medellin_antioquia_colombia_colombian_presidential
Primera vuelta en Colombia

El ultraderechista De la Espriella gana la primera vuelta de las elecciones en Colombia y Petro dice no aceptar los resultados

United Airlines
VUELOS

Un avión con destino a Mallorca regresa a EEUU por un altavoz Bluetooth llamado "bomba"

Todavía no se conocen los cargos que presentarán contra el culpable, un adolescente de 16 años, pero podría acarrear graves consecuencias legales.

Más de 41 millones de colombianos elegirán si continuar con el modelo social de Petro o girar a la derecha
COLOMBIA

Más de 41 millones de colombianos elegirán si continuar con el modelo social de Petro o girar a la derecha

Los electores colombianos deberán escoger el sucesor de Gustavo Petro en mitad de una fuerte polarización política con la salud, la corrupción y la seguridad como principales retos para la próxima legislatura.

Pete Hegseth y Donald Trump

Estados Unidos suaviza el tono con China y presiona a la OTAN en el principal foro de defensa de Asia

Un buque en el estrecho de Ormuz

Tensión en Ormuz: Washington intercepta por la fuerza un buque comercial rumbo a Irán

Donald Trump en Espejo Público.

La salud cardiovascular de Trump equivale a la de una persona 14 años más joven

Publicidad