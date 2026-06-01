Cinco muertos por la explosión de una bomba de la Segunda Guerra Mundial

Al menos cinco personas han muerto y otras tres continúan desaparecidas este lunes a causa de la explosión de una bomba de la Segunda Guerra Mundial en un área residencial del distrito de Biak, en la provincia de Papúa, en el este de Indonesia. Según han dado a conocer las autoridades, el incidente ha tenido lugar el domingo cerca de un complejo pesquero, afectando al menos a seis viviendas situadas en las inmediaciones, según informaciones recogidas por la cadena Kompas TV.

Las fuerzas de seguridad del país han indicado que las cinco víctimas mortales habían sido trasladadas en un primer momento al Hospital Regional Biak, donde se ha podido confirmar su deceso. Mientras, las otras tres continúan en paradero desconocido.

El jefe de policía de la regencia de Biak Numfor, Ari Trestiawan, indicó que la evacuación y las labores de rescate se llevaron a cabo "con sumo cuidado" ante la sospecha de más explosivos activos en las inmediaciones del lugar. La búsqueda de los tres desaparecidos continúa este lunes, tras una suspensión temporal la víspera por la noche, ya que la marea obstaculizó las tareas del equipo de rescate que trabajaba en la zona.

Además, fuentes médicas sitúan en 19 los heridos y en 55 los desplazados, entre ellos tres bebés, si bien las investigaciones no se han puesto aún en marcha a la espera de que sean los equipos especializados de retirada de explosivos los que realicen sus operaciones en primer lugar para reducir el peligro en la zona.

La isla había sido base aérea para las tropas japonesas

Cabe destacar que durante la II Guerra Mundial, las fuerzas japonesas ocuparon lo que entonces eran las Indias Orientales Neerlandesas, con el posterior control de los aliados, liderados por Estados Unidos. La televisión local Kompas ha indicado que en la regencia de Biak Numfor todavía se encuentran diferentes reliquias de la guerra, como municiones, granadas y también bombas sin detonar. En este contexto, las autoridades indonesias urgieron a la precaución y pidieron a la población que informe sobre cualquier objeto sospechoso que pudiera ser un remanente de guerra, así como a no manipularlo ni intentar desmantelarlo por cuenta propia.

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