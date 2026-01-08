Última hora del ataque de Estados Unidos a Venezuela, en directo: Trump anuncia que Venezuela solo comprará productos estadounidenses

Una de las noticias que marcan la actualidad es la decisión de Trump de que Venezuela "solamente" compre productos estadounidenses con los ingresos que obtenga del petróleo, una decisión enmarcada en el nuevo acuerdo sobre el crudo tras la captura de Nicolás Maduro. Las compras incluirán "productos agrícolas, medicamentos, dispositivos médicos y equipos fabricados en Estados Unidos".

Trump ha señalado que de esta manera Estados Unidos se convertirá en el "principal socio" de Venezuela. Un anuncio que llega 24 horas después de que se confirmara que Caracas está por entregar a Estados Unidos entre 30 a 50 millones de barriles de petróleo.

La Casa Blanca aseguró este miércoles que mantiene "la máxima influencia" sobre el Gobierno interino de Delcy Rodríguez en Venezuela, a la vez que afirmó que EEUU ya ha comenzado a comercializar crudo del país caribeño incautado por Washington como parte del aparente acuerdo alcanzado entre ambos países.

"(Venezuela) ya no enviará ni traficará con personas ni con carteles criminales para asesinar a ciudadanos estadounidenses, como lo han hecho en el pasado, y el presidente está implementando plenamente su política exterior de paz a través de la fuerza", señaló Karoline Leavitt.

