Venezuela
Última hora del ataque de Estados Unidos a Venezuela, en directo: Trump anuncia que Venezuela solo comprará productos estadounidenses
Donald Trump señala que las compras incluirán "productos agrícolas, medicamentos, dispositivos médicos y equipos fabricados en Estados Unidos".
Una de las noticias que marcan la actualidad es la decisión de Trump de que Venezuela "solamente" compre productos estadounidenses con los ingresos que obtenga del petróleo, una decisión enmarcada en el nuevo acuerdo sobre el crudo tras la captura de Nicolás Maduro. Las compras incluirán "productos agrícolas, medicamentos, dispositivos médicos y equipos fabricados en Estados Unidos".
Trump ha señalado que de esta manera Estados Unidos se convertirá en el "principal socio" de Venezuela. Un anuncio que llega 24 horas después de que se confirmara que Caracas está por entregar a Estados Unidos entre 30 a 50 millones de barriles de petróleo.
La Casa Blanca aseguró este miércoles que mantiene "la máxima influencia" sobre el Gobierno interino de Delcy Rodríguez en Venezuela, a la vez que afirmó que EEUU ya ha comenzado a comercializar crudo del país caribeño incautado por Washington como parte del aparente acuerdo alcanzado entre ambos países.
"(Venezuela) ya no enviará ni traficará con personas ni con carteles criminales para asesinar a ciudadanos estadounidenses, como lo han hecho en el pasado, y el presidente está implementando plenamente su política exterior de paz a través de la fuerza", señaló Karoline Leavitt.
Última hora del ataque de EEUU a Venezuela, en directo: Delcy Rodríguez defiende las relaciones comerciales con EEUU
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha defendido que el país debe mantener relaciones con "todos los países de este hemisferio", después de que haya iniciado negociaciones con Estados Unidos para la venta de petróleo.
"Las relaciones económicas de Venezuela están diversificadas en distintos mercados en el mundo, como están diversificadas nuestras relaciones geopolíticas. Y así debe ser, es lo correcto. Venezuela debe tener relaciones con todos los países de este hemisferio, como las debe tener con Asia, con África, con Oriente Próximo, con Europa", ha declarado durante la sesión inaugural de la Asamblea Nacional para el período 2026-2031.
La dirigente ha sostenido en cambio que, "quienes se han excluido" de estas relaciones con Caracas son aquellos que "se han prestado para agredir a nuestro país". "Venezuela no está en guerra. Venezuela es un país de paz que fue agredido por una potencia nuclear".
Última hora del ataque de EEUU a Venezuela, en directo: Petro habla sobre el ataque
Petro advirtió este lunes de que es capaz de retomar las armas que dejó tras su pasado guerrillero en respuesta a lo que ha tildado de "amenazas ilegítimas", después de que Trump manifestara su disposición a repetir la operación contra Maduro en Colombia, alegando que "está muy enferma, gobernada por un hombre al que le gusta producir cocaína y vendérsela a Estados Unidos". "Tiene molinos y fábricas de cocaína", aseguró sobre su par colombiano, indicando que "no va a seguir haciéndolo mucho tiempo".
Última hora del ataque de EEUU a Venezuela, en directo: El presidente de Colombia habla sobre el ataque
Ha confirmado un próximo encuentro en Washington con su homólogo estadounidense, con quien ha mantenido una conversación telefónica de aproximadamente una hora justo antes de su discurso. En él, ha advertido de que la "crisis diplomática, llamémosla verbal por ahora" entre ambos países se debe a "los mismos responsables de tener relaciones con el narcotráfico".
En este sentido, el colombiano ha reivindicado que "llevo 20 años arriesgando mi vida luchando contra traquetos de alto poder y políticos aliados de ellos". "Le dije (a Trump que) muchos de los políticos que han llegado al estado de Florida y Washington tienen relaciones con el narcotráfico", ha agregado.
Última hora del ataque de EEUU a Venezuela, en directo: Petro afirma que habló con Delcy Rodríguez y le propuso un "diálogo tripartito" con EEUU
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha revelado que ha hablado con la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, a principios de esta semana y ha anunciado que impulsará un "diálogo tripartito" con Estados Unidos.
"No podemos bajar la guardia, todavía toca hablar en la Casa Blanca. Hablé también hace dos días con la presidenta actual en Venezuela, Delcy. La conozco desde el principio de todo esto la invité a Colombia", ha revelado.
En su comparecencia, Petro ha anunciado que "queremos establecer un diálogo tripartito y ojalá mundial para estabilizar la sociedad venezolana, que como en Colombia podría estallar en violencia entre ella misma y (que eso) no se produzca".
Última hora del ataque de EEUU a Venezuela, en directo: EEUU intercepta un petrolero ruso por "violaciones de las sanciones estadounidenses"
El Ejército de Estados Unidos ha confirmado la interceptación del petrolero 'Bella 1', de bandera rusa, por "violaciones de las sanciones estadounidenses" al ser parte, supuestamente, de la 'flota fantasma' que emplea Moscú para sortear las sanciones al sector energético en Venezuela.
Última hora del ataque de EEUU a Venezuela, en directo: EEUU comienza a retirar de "manera selectiva" las sanciones a Venezuela para vender y transportar petróleo
El Gobierno de Estados Unidos ha comenzado a retirar poco a poco las sanciones económicas a Venezuela a fin de permitir la venta y el transporte de crudo y otros productos petrolíferos venezolanos a los mercados de todo el mundo tras la intervención militar para capturar al presidente Nicolás Maduro.
Última hora del ataque de EEUU a Venezuela, en directo: El plan de EEUU para Venezuela
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha explicado que el plan de la Administración de Donald Trump para Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro pasa por tres fases, siendo la última la "transición" política en el país latinoamericano.
"Es un proceso triple (...) El primer paso es la estabilización del país. No queremos que caiga en el caos", declaraba Rubio en declaraciones a la prensa desde Washington, agregando que para ello están incautando petroleros y que están "a punto de cerrar un acuerdo para retirar todo el petróleo atascado en Venezuela".
Última hora del ataque de EEUU a Venezuela, en directo: Al menos 100 muertos en la captura de Maduro
El balance tras la captura de Maduro es de al menos 100 muertos.
Mientras tanto, Donald Trump califica a Venezuela como "un país dentro de Estados Unidos". El siguiente paso de Trump es el plan de tres fases para llegar finalmente a unas elecciones.
Última hora del ataque de EEUU a Venezuela, en directo: sexto día desde la captura de Maduro
Es ya el sexto día desde la captura de Maduro. Desde el primer momento, Trump ha dejado claro que el petróleo venezolano lo va a controlar él.
En un primer momento, ponía cifras: se quedará con hasta 50 millones de barriles, tras lo que dio orden de interceptar dos petroleros. Uno de ellos de bandera panameña, aunque realizaba servicios para Rusia, en aguas del Caribe.
El otro, ruso, y en una operación que se ha realizado en aguas cercanas a Islandia, porque este barco había escapado hace días del bloqueo establecido por Estados Unidos en Venezuela. En ese operativo militar han participado fuerzas americanas, con la ayuda de militares británicos.
Última hora del ataque de EEUU a Venezuela, en directo
Buenos días y bienvenido a la retransmisión en directo de las noticias de última hora en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que Venezuela "solamente" comprará productos estadounidenses con los ingresos que obtenga del petróleo, en el marco de su nuevo acuerdo sobre el crudo tras la captura de su homólogo venezolano, Nicolás Maduro.
