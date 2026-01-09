Indonesia finaliza la búsqueda del menor desaparecido, pero mantiene "abierta" la investigación del naufragio

La Policía de Indonesia ha detallado que la investigación sobre el naufragio de un barco con una familia española sigue "abierta". Todo ello, tras un operativo de búsqueda que se ha dado por concluido tras dos semanas cuando falta por encontrar a un niño de 10 años y después de que el capitán haya sido señalado como sospechoso de negligencia al capitán y al jefe de máquinas del navío.

No obstante, Henry Novika Chandra, jefe de Relaciones Públicas de la Policía Regional de la provincia de Nusa Tenggara Oriental, ha detallado a EFE que no han detenido "a ninguno de los sospechosos".

En lo que respecta a las pesquisas pertinentes, están siendo investigados, capitán del navío turístico KM Putri Sakinah, y M, jefe de máquinas de embarcación siniestrada, por un presunto delito de negligencia con resultado de muerte. Un hecho castigado con hasta 5 años de cárcel, según el comunicado enviado por la policía nacional que recoge EFE.

Indonesia finaliza el operativo para buscar al menor desaparecido

Asimismo, los equipos de rescate del país asiático han dado por terminado el operativo para encontrar al niño de 10 años desaparecido. Con ello, los barcos de misión han llegado este viernes al puerto sin éxito en su búsqueda. La conclusión de la misión la ha dado a conocer oficiales de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate (BASARNAS) de Indonesia, según detalla EFE.

Budi Widjaja, quien asiste a la familia del desaparecido, ha expresado que se ha buscado "en todas las áreas, tanto en el agua como en las costas, donde creemos que podría estar el cuerpo, pero, desafortunadamente, no hemos encontrado rastro".

Un "inusual e impredecible" fenómeno marino: ¿La causa del naufragio?

Todo ocurrió el pasado 26 de diciembre, en el Parque Nacional de Komodo a las 20:30 hora local, cuando se activó un operativo de búsqueda. A bordo viajaban 11 personas, y se pudieron rescatar a cuato tripulantes, un guía turístico y a dos miembros de la familia que iba a bordo, Andrea Ortuño y una niña.

Más tarde, el operativo dio con el cuerpo sin vida de Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF; el de un hijo de este; y de una hija de su esposa, Andrea Ortuño.

La semana pasada, la Policía tomó declaración tanto a testigos, a la tripulación del barco y al operador. En un principio, las autoridades señalaron que el suceso era atribuible al hundimiento, a la pérdida del motor. Sin embargo, esto también se pudo deber a un "inusual e impredecible" fenómeno marino, según recoge EFE: tres olas grandes que tumbaron la nave en cuestión de segundos. Un hecho que habría provocado que no diera tiempo a evacuar a los pasajeros.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.