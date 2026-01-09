Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Profanar tumbas

Detenido un hombre por profanar más de un centenar de tumbas para llevárselas a su casa: "Estaban colgados"

Las autoridades llevaban desde principios de noviembre intentado dar con la persona. Cuando entraron en su casa fue "horrible", describe el fiscal.

Jonathan Gerlach, arrestado por robar m&aacute;s de 100 cr&aacute;neos y partes de cuerpos de un cementerio en Pensilvania

Jonathan Gerlach, arrestado por robar más de 100 cráneos y partes de cuerpos de un cementerio en PensilvaniaAP

Hace varios meses, las autoridades locales de Filadelfia habían iniciado una investigación para dar con el sujeto que estaba profanando tumbas en el cementerio de Mount Moriah. Denuncias que desde principios de noviembre fueron saqueadas al menos 26 mausoleos y bóvedas.

Según el informe policial, desde el 7 de noviembre de 2025 hasta principios de enero de este año, los detectives Leah Cesanek, del Departamento de Policía de Yeadon, y el detective Chris Karr, del Departamento de Investigación Criminal del Condado de Delaware, acudían al cementerio.

Finalmente este martes han puesto el broche final a la investigación cuando detuvieron a un hombre cuyo vehículo se encontraba estacionado cerca del cementerio ubicado en las afueras de la ciudad. El arrestado Jonathan Christ Gerlach, de 34 años, tenía huesos y cráneos en el asiento trasero del coche.

Los agentes lo vieron abandonando el recinto con una bolsa de arpillera, una palanca y otros artículos diversos. Tras ser detenido, confesó haber robado al menos 30 restos humanos. Aunque, la sorpresa para las autoridades llegó cuando ejecutaron la orden de registro de su domicilio.

En una rueda de prensa celebrada el martes, el fiscal del distrito del condado de Delaware, Tanner Rouse, describió que "los detectives se encontraron con una película de terror que cobraba vida en esa casa". Y remarcó que "es realmente, en el sentido más literal de la palabra, horrible".

Se los llevaba a su casa

En el interior de la vivienda encontraron más de 100 cráneos humanos y otros restos como manos y pies momificados o torsos en descomposición, entre otros. "Estaban en varios estados. Algunos estaban colgados, por así decirlo. Algunos estaban reconstruidos, otros eran solo cráneos en un estante", apuntó el fiscal.

Según las autoridades, el objetivo de Gerlach era profanar los mausoleos y bóvedas subterráneas del cementerio que alberga unas 150.000 tumbas.

Casi 500 cargos

Por otro lado, la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Delaware aprobó casi 500 cargos contra Gerlach. Un centenar por abuso de cadáver, otros 100 por robo ilegal, así como la misma cantidad por recepción de propiedad robadas, además de decenas de cargos por allanamiento de morada, profanación de monumentos públicos, objetos venerados y lugares de entierro históricos.

El próximo martes 20 de enero, el detenido, al que se le ha impuesto una multa de un millón de dólares en efectivo, tiene une una audiencia preliminar. En estos momentos se encuentra en prisión preventiva en el Centro Correccional George W. Hill.

