Donald Trump sopesa llamar a Nicolás Maduro un día después de declararlo líder de un grupo terrorista

La información se produce después de que Estados Unidos aumentara la campaña de presión sobre el presidente venezolano. Trump le ha dicho a sus asesores que planeaba hablar con Maduro.

Araceli Infante
Publicado:

La información la aporta un medio digital llamado 'Axios' citando fuentes próximas a la Administración norteamericana. Al parecer, el presidente Donald Trump habría expresado a algún colaborador su intención de mantener una llamada telefónica con el presidente venezolano Nicolás Maduro. La llamada todavía no tiene fecha y hay que ver cómo evolucionan los acontecimientos.

Un alto funcionario norteamericano cercano a las conversaciones con Caracas habría asegurado también que "Nadie planea entrar y dispararle o secuestrarlo (a Maduro), en este momento. No diría que nunca vaya a ser así, pero ese no es el plan en este momento". La respuesta de Maduro no se ha hecho esperar después de que ayer fuera declarado terrorista cuando el Departamento de Estado decidió designar al denominado 'Cartel de los Soles', del que Maduro formaría parte, como organización terrorista extranjera.

"Hagan lo que hagan, como lo hagan, donde lo hagan no van a poder con Venezuela. Somos invencibles. No han podido ni podrán jamás con nuestra patria", manifestó el mandatario en su programa semanal ‘Con Maduro’. La tensión militar en la zona del Caribe va en aumento desde el verano y según algunas fuentes habría entrado en una nueva fase que incluiría acciones encubiertas.

