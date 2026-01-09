Detienen al copropietario del bar de Crans-Montana en el que murieron 40 personas por riesgo de fuga

La policía suiza ha detenido este viernes a Jacques Moretti, copropietario de Le Constellation, el bar que ardió en Crans-Montana y en el que murieron 40 personas a causa de las llamas, por riesgo de fuga, según indican medios locales.

La Fiscalía del país se encuentra actualmente investigando a los propietarios (Jacques y su mujer, Jessica) de haber cometido diversos delitos, entre ellos un presunto delito de homicidio por negligencia, mientras que las familias de la víctimas han presentado denuncias por los hechos.

Esta detención ocurre tan solo un día después de que se diera a conocer la presunta existencia de un vídeo en el que se observaba a la mujer de Jacques y copropietaria del establecimiento, Jessica Moretti, huyendo del lugar de los hechos con la caja registradora que contenía los ingresos de aquella noche, sin prestar ayuda a las víctimas. Unas imágenes que ya estarían en poder de las autoridades y que, en caso de que se confirmara su veracidad, implicaría que Jessica Moretti también se enfrentaría a cargos por omisión de socorro.

Por su parte, Jacques Moretti, ya había tenido problemas con la justicia anteriormente. Hace unos treinta años, estuvo implicado en una investigación por prostitución y, en 2005, terminó en prisión por fraude, secuestro y detención ilegal.

Aforo superado y sin revisiones de seguridad

Según la fiscalía suiza, el incendio se originó cuando, durante la celebración de Año Nuevo, algunas personas alzaron botellas de champán con bengalas, lo que provocó que se prendiera fuego la espuma aislante acústica del techo del sótano del local. Además, el establecimiento superaba ampliamente el aforo permitido y operaba en la práctica como una discoteca, pese a contar únicamente con licencia de bar, permitiendo también el acceso de menores de edad sin ningún tipo de control.

Victimas identificadas

Los investigadores terminaron de identificar a las 16 víctimas mortales restantes el pasado domingo, concluyendo con la identificación de las 40 víctimas del incendio, de las cuales la mitad eran menores de edad. Entre los fallecidos se encuentran 21 ciudadanos suizos, nueve franceses, un franco-israelí-británica, seis italianos, incluido un con ciudadanía emiratí, una mujer belga, una portuguesa, un rumano y un turco, según la información publicada por la Policía de Valais

