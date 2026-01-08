Roberto Brasero analiza la ciclogénesis explosiva 'Goretti': "Será breve y traerá viento"

Este viernes solo amanecerán bajo cero las montañas peninsulares y en cumbres de Tenerife. Un frente barrerá la península de oeste a este: el frente de Goretti, porque la borrasca en sí aquí no llegará.

Goretti pasará muy al norte de la Península desde allí nos enviará por un lado las olas que vendrá a romper en las costas de Galicia y el Cantábrico donde tendrán avisos de nivel naranja por temporal costero y por otro el frente nuboso que avanzará hacia el este con algunas lluvias y nevadas que serán débiles y dispersas en general salvo en el extremo norte donde sí puede llover con más fuerza, tanto en Galicia como sobre todo en el Cantábrico oriental.

En el norte es donde sí podemos tener acumulados significativos de nieve con una cota de nieve que irá bajando de 1200-1600 metros al principio a 500-700m.

Viernes de fuerte viento

El viento será el protagonista de la jornada. Viento moderado de componente oeste en la Península y Baleares, llegando a rachas fuertes en Baleares y zonas de costa tanto del Cantábrico como en Valencia y Cataluña, pero también en zonas de interior de la mitad norte y del tercio oriental peninsular será el viernes un día de viento fuerte y rachado. En Canarias sin embargo el alisio ya no será tan fuerte y no se esperan esas lluvias que hemos tenido estos últimos días.

Ciclogénesis explosiva

Goretti ha nacido -o se ha profundizado para ser exactos- de una manera más rápida que las borrascas habituales: es lo que se conoce como una ciclogénesis explosiva. Y precisamente por eso su periodo vital no será muy extenso: esta tarde está circulando ya por el norte del Golfo de Vizcaya y penetrará esta noche en Francia por el Paso de Calais para dirigirse hacia el interior de Europa. De corta vida pero muy intensa en sus consecuencias, sobre todo en el viento, es lo más característico de estas borrascas. También bajarán las temperaturas al paso del frente pero no será una entrada de aire ártico como los que hemos tenido estas navidades, ni Goretti tampoco será Francis, con sus lluvias torrenciales que dejó en Andalucía. Es más, por el sur y el este de España el viernes suben las temperaturas y llegaremos este viernes a 18º en Sevilla, en Málaga, en Murcia o en Valencia.

