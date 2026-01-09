El papa León XIV prepara un viaje a España con Madrid, Barcelona y Canarias como paradas clave

Madrid, Barcelona y las islas Canarias se perfilan como los destinos "fundamentales" del viaje que el papa León XIV pretende realizar a España, según ha avanzado este viernes el cardenal José Cobo desde el Vaticano.

Se trata, por el momento, de un primer borrador de la visita apostólica, todavía sin fechas ni agenda oficial, que ha sido presentado ante la Secretaría de Estado vaticana.

El arzobispo de Madrid ha acudido a esta reunión acompañado por el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello; el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella; y el de Canarias, José Mazuelos, además del portavoz de la CEE, Francisco César García Magán. Todos ellos han expuesto a las autoridades vaticanas una propuesta inicial que deberá ser ahora revisada y matizada por el propio pontífice.

"Madrid, Barcelona y Canarias son las tres sedes que se han planteado. Es un primer borrador que hay que pasar al Santo Padre para que luego lo matice con las notas que él estime", ha explicado Cobo ante los medios, subrayando que la iniciativa del viaje ha partido directamente del papa.

Una visita deseada por el pontífice

León XIV, de nacionalidad estadounidense y también peruana por sus años como obispo y misionero, ya había manifestado en varias ocasiones su deseo de viajar a España, un país que conoce bien y que recorrió antes de ser elegido en el cónclave de mayo de 2025.

Aunque inicialmente se ha especulado con 2026 como posible fecha, el cardenal Cobo ha confirmado que lo único seguro por ahora es el interés del papa por realizar la visita. "Habrá viaje? Sí, al menos es el interés que tiene el papa", ha señalado.

Canarias y el foco en la migración

Uno de los puntos destacados del posible viaje es Canarias, un destino que el papa Francisco llegó a plantearse pero que nunca pudo realizar. Según Cobo, León XIV comparte la preocupación por el fenómeno migratorio y por la situación que se vive en una de las principales rutas de entrada a Europa.

"El papa Francisco ya tenía la intención de visitar Canarias. El fenómeno migratorio es un tema que el papa León también ha acogido desde el inicio de su pontificado", ha afirmado el cardenal, quien considera que la visita serviría para visibilizar una realidad que a menudo pasa desapercibida.

La Sagrada Familia y una agenda aún abierta

Aunque no hay confirmaciones oficiales, los obispos españoles cuentan con que el pontífice visite la Sagrada Familia de Barcelona, coincidiendo con el centenario de Antoni Gaudí en 2026. No obstante, Cobo no ha descartado que se incorporen otros destinos, ya que "todo el mundo quiere invitarle".

Por ahora, el episcopado español espera las instrucciones del Vaticano para activar la compleja organización del viaje y cursar las invitaciones oficiales a las autoridades civiles. "Que se abra esta puerta es motivo de alegría y esperanza", ha concluido el cardenal.

