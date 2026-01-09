Así ha sido la llegada y el reencuentro con sus familiares de los 5 españoles liberados en Venezuela

Los cinco presos españoles liberados en Venezuela ya han llegado este viernes al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en un vuelo procedente de Bogotá (Colombia), entre ellos el periodista canario Miguel Moreno Dapena.

Además de él, ya se encuentran en la capital José María Basoa, Andrés Martínez Adasme, Ernesto Gorbe Cardona y la hispanovenezolana Rocío San Miguel en la terminal 4, según ha confirmado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en un escrito en la red social X. "Hoy es un día feliz. Ya están en España los 5 compatriotas liberados ayer en Venezuela. Han podido reencontrarse, por fin, con sus familias y amigos. Espero poder verles pronto y les deseo que recobren la normalidad de sus vidas con rapidez", ha recalcado Albares.

Después de la captura el pasado sábado del mandatario venezolano Nicolás Maduro por parte de EEUU, el nuevo gobierno de Delcy Rodríguez ha autorizado la puesta en libertad de un "importante número de personas", entre venezolanos y extranjeros, como un "gesto unilateral" para "consolidar la paz y la convivencia pacífica" del país, entre ellos estos cinco españoles.

Llegada por una zona no habitual

Tras el aterrizaje, fuentes de Barajas han confirmado que los liberados han salido por otra zona no habitual de la salida de pasajeros para reencontrarse con sus familiares.

En declaraciones a los medios, Sergio Contreras, presidente de la ONG Refugiados sin Frontera y amigo de un familiar de Rocío San Miguel, ha indicado que a las pocas horas de salir de la prisión de El Helicoide en Caracas, la hispanovenezolana fue trasladada al avión para dirigirse a España. Por ese motivo, ha añadido que ahora se encuentra "en un proceso de adaptación a la libertad" ya que estuvo presa durante 23 meses en los que fue sometida a "tratos degradantes e inhumanos". "Hay que favorecer que su proceso de llegada esté marcado por la serenidad", ha afirmado, motivo por el cual no ha podido atender a los medios de comunicación presentes en la terminal del aeropuerto.

Asimismo, Ilse Quijada, amiga de Rocío San Miguel, ha expresado su alegría por la llegada de los liberados y ha pedido que se siga luchando por la libertad de todos los presos políticos en Venezuela. Ha afirmado que la hispanovenezolana se encuentra bien "dentro de las circunstancias" después de meses de encarcelamiento y una operación de hombro a la que tuvo que ser sometida durante su encarcelamiento, que fue bajo "durísimas condiciones". Quijada ha confirmado que Rocío San Miguel ha llegado a España junto a su hermano, que también estuvo encarcelado por el régimen de Nicolás Maduro pero fue liberado hace meses obligado a presentarse a las autoridades venezolanas para declarar periódicamente.

Otro español podría ser liberado

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha señalado que "hay una persona en concreto sobre la que tenemos esperanzas que pueda ser puesta en libertad de las próximas horas o en los próximos días". Según ha afirmado, la embajada de España en Caracas está "muy pendiente" de la situación de los presos españoles y, en el momento en que se produzca cualquier liberación, facilitará todo lo necesario para que regrese a España.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.