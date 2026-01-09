Cerdán, imputado por falso testimonio en la comisión del 'Caso Koldo' en el Senado

El exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha sido citado para declarar como investigado el 5 de febrero a las 11:00 horas por falso testimonio tras una querella de 'Hazte Oir.' Le acusan de mentir en la comisión del Senado. Cerdán y la Fiscalía han recurrido en apelación a la Audiencia Provincial.

Con esta nueva cita, el exdirigente socialista tendrá que comparecer dos veces en los juzgados de Plaza de Castilla durante la misma semana. Por un lado, lo hará el 2 de febrero como testigo en la causa que investiga las cloacas de la fontanera Leire Díez. Por otro lado, el día 5 como imputado por falso testimonio.

El pasado 19 de noviembre, el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, salía de la prisión de Soto del Real después de que el juez considerara que ya no existe riesgo de destrucción de pruebas por el 'caso Koldo'. Sobre las siete y cuarto de la tarde, Cerdán cruzaba la puerta de la cárcel, donde le esperaba su abogado Jacobo Teijelo, a quien se abrazó antes de acercase a los medios de comunicación.

Cerdán señaló en aquel momento que "se están hablando muchas mentiras en cuanto a la interpretación que se hace de los informes. Confío en que la verdad se imponga y que con esa verdad se haga justicia". Además, agradecía tanto a su familia, como a sus amigos y abogados el respaldo que ha recibido.

Este jueves, el empresario y presunto comisionista de la trama Koldo, Víctor de Aldama, admitía todos los delitos por los que le acusa la Fiscalía, pero solicitaba unarebaja de la pena de siete años de prisión que pide el Ministerio Público porque su "colaboración proactiva" permitió impulsar la investigación del caso.

Aldama presentó en el Supremo su escrito de defensa de cara al juicio que le sentará en el banquillo en los próximos meses junto al exministro Jose Luis Ábalos y su exasesor Koldo García por presuntas comisiones ilegales en contratos públicos de mascarillas en pandemia.

La Fiscalía acusa a Aldama de organización criminal, cohecho y uso de información privilegiada, todos ellos delitos de los que se confiesa como "responsable en concepto de autor", en virtud de la colaboración que alcanzó con el Ministerio Público en este procedimiento que le permitió salir de prisión preventiva.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.