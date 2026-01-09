Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
Elecciones Extremadura
España
Madrid
Barcelona

Santos Cerdán

Cerdán, imputado por falso testimonio en la comisión del 'Caso Koldo' en el Senado

Tendrá que acudir el próximo 5 de febrero al juzgado para responder por un delito de falso testimonio.

El ex secretario de Organizaci&oacute;n del PSOE Santos Cerd&aacute;n durante la Comisi&oacute;n de Investigaci&oacute;n del &lsquo;caso Koldo&rsquo;

El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán durante la Comisión de Investigación del ‘caso Koldo’Europa Press

Publicidad

El exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha sido citado para declarar como investigado el 5 de febrero a las 11:00 horas por falso testimonio tras una querella de 'Hazte Oir.' Le acusan de mentir en la comisión del Senado. Cerdán y la Fiscalía han recurrido en apelación a la Audiencia Provincial.

Con esta nueva cita, el exdirigente socialista tendrá que comparecer dos veces en los juzgados de Plaza de Castilla durante la misma semana. Por un lado, lo hará el 2 de febrero como testigo en la causa que investiga las cloacas de la fontanera Leire Díez. Por otro lado, el día 5 como imputado por falso testimonio.

El pasado 19 de noviembre, el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, salía de la prisión de Soto del Real después de que el juez considerara que ya no existe riesgo de destrucción de pruebas por el 'caso Koldo'. Sobre las siete y cuarto de la tarde, Cerdán cruzaba la puerta de la cárcel, donde le esperaba su abogado Jacobo Teijelo, a quien se abrazó antes de acercase a los medios de comunicación.

Cerdán señaló en aquel momento que "se están hablando muchas mentiras en cuanto a la interpretación que se hace de los informes. Confío en que la verdad se imponga y que con esa verdad se haga justicia". Además, agradecía tanto a su familia, como a sus amigos y abogados el respaldo que ha recibido.

Este jueves, el empresario y presunto comisionista de la trama Koldo, Víctor de Aldama, admitía todos los delitos por los que le acusa la Fiscalía, pero solicitaba unarebaja de la pena de siete años de prisión que pide el Ministerio Público porque su "colaboración proactiva" permitió impulsar la investigación del caso.

Aldama presentó en el Supremo su escrito de defensa de cara al juicio que le sentará en el banquillo en los próximos meses junto al exministro Jose Luis Ábalos y su exasesor Koldo García por presuntas comisiones ilegales en contratos públicos de mascarillas en pandemia.

La Fiscalía acusa a Aldama de organización criminal, cohecho y uso de información privilegiada, todos ellos delitos de los que se confiesa como "responsable en concepto de autor", en virtud de la colaboración que alcanzó con el Ministerio Público en este procedimiento que le permitió salir de prisión preventiva.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Guardiola abre la puerta a que Vox entre en el Gobierno de Extremadura

María Guardiola

Publicidad

España

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero

La Audiencia Nacional abre diligencias previas por una querella contra Zapatero por presunta colaboración con el régimen de Maduro en Venezuela

El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán durante la Comisión de Investigación del ‘caso Koldo’

Cerdán, imputado por falso testimonio en la comisión del 'Caso Koldo' en el Senado

Feijóo en Espejo Público.

Feijóo declara que tuvo información de la Dana a partir del martes a las 19:59 horas al leer varios teletipos

Buque cantabria
Buque cantabria

El buque Cantabria habría participado en una operación secreta en Groenlandia para abastecer a un guardacostas de EE.UU.

Ayuso se reúne con Milei en Buenos Aires
Milei y Ayuso

Ayuso se reúne con Milei en Buenos Aires en un encuentro de carácter personal

Feijóo avisa a Sánchez que la "igualdad de los españoles no puede ser moneda de cambio" tras el pacto con ERC
Financiación autonómica

Las comunidades del PP salen tromba contra el acuerdo sobre el modelo de financiación autonómica: "Es la foto de la desigualdad"

Los populares critican que el pacto al que han llegado Pedro Sánchez y Oriol Junqueras es por necesidad ante un gobierno debilitado y hablan de "corrupción política". Desde el PSOE sostienen que todas las comunidades van a ganar.

María Guardiola
Extremadura

Guardiola abre la puerta a que Vox entre en el Gobierno de Extremadura

La presidenta extremeña busca un acuerdo global con Vox para garantizar estabilidad institucional durante la legislatura.

El empresario Víctor de Aldama .

Víctor de Aldama reconoce los delitos del caso mascarillas y pide una reducción de su condena

Ferraz tiene previsto convocar la Conferencia de Igualdad que piden militantes, como parte de su agenda feminista

Históricas feministas del PSOE exigen una Conferencia sobre igualdad y que se adopten medidas que "permitan superar los problemas"

Junqueras y Pedro Sánchez

ERC y el Gobierno llegan a un acuerdo en el modelo de financiación pero no en la recaudación

Publicidad