Donald Trump plantea pagar 100.000 euros a cada habitante de Groenlandia para tomar el control de la isla

La semana que viene, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se va a reunir con daneses para hablar sobre el futuro de Groenlandia. Sin embargo, esta idea de comprar la isla no es reciente. En 1867, el que fuera secretario de Estado William H. Seward, lanzó esta idea, a la que añadió dos países más: Islandia y Dinamarca.

La primera oferta formal llegó en tras la Segunda Guerra Mundial, poniendo a la isla un precio de US$ 100 millones en oro. Ahora, Trump, como buen hombre de negocios, también pone dinero sobre la mesa para comprar a los groenlandeses.

Para hacerse con el control de la isla, el republicano tiene un plan que se basa en dinero. Con la intención de pagar de 10.000 a 100.000 dólares por cada habitante de Groenlandia, pretende que el gobierno danés de por buena esa oferta para que Estados Unidos, después de siglos, compre la isla más grande del mundo .

El país tiene unos 57.000 habitantes, lo que resultaría que los estadounidenses deberán pagar en total unos 5.700.000.000 dólares para todos los groenlandeses, es decir unos 4.894.818.000 euros.

Sin embargo, desde Europa no aceptan que Trump quiera adquirir la isla a través de esa vía. Hace unos días, los presidentes de Francia, Alemania, Italia, Polonia, España, Reino Unido y Dinamarca, firmaron firmaron un texto en respuesta al estadounidense donde defendían que el futuro de Groenlandia dependería del gobierno danés.

Así mismo, también señalaban que la región ártica "es una prioridad clave" para la OTAN: "Groenlandia pertenece a su pueblo. Corresponde únicamente a Dinamarca y a Groenlandia decidir sobre las cuestiones que concierne" estos dos países.

EE.UU. avisa a Europa

Por su parte, el secretario de Estado norteamericano, JD Vance, ha advertido tanto a los líderes europeos como a Groenlandia de "que se tomen enserio al presidente de los Estados Unidos". Cabe recordar que Trump no descarta hacerse con la isla a través de una intervención militar.

En una rueda de prensa, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reitera que el republicano "siempre tiene todas las opciones sobre la mesa", incluida una acción militar, aunque remarca que "la primera opción del presidente siempre ha sido la diplomacia".

Vance avisa a Europa de que ese territorio es "realmente importante por razones de seguridad". De este modo recuerda que "hay adversarios hostiles que han mostrado mucho interés" por lo que piden a sus "amigos europeos que se tomen en serio la seguridad de ese territorio" porque, de lo contrario, serán los estadounidenses quienes tengan que "tomar medidas".

