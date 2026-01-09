Venezuela
Última hora del ataque a Venezuela hoy en directo: Trump anuncia que recibirá a María Corina Machado la próxima semana
Sigue aquí todas las novedades tras la captura de Nicolás Maduro el pasado sábado, minuto a minuto.
Publicidad
Venezuela ya ha comenzado a abrir la mano y se producen las excarcelaciones de presos políticos. Ya se han podido ver los abrazos de los primeros liberados al reencontrarse con sus familiares. Mientras tanto, los cinco presos españoles ya vuelan de regreso a nuestro país. Entre ellos, Andrés Martínez y José María Basoa, acusados por el Régimen venezolano de ser agentes del CNI y querer atentar contra Maduro.
En un mensaje a los familiares, la líder opositora María Corina Machado habla de restitución moral y asegura que no van a descansar hasta que todos los presos sean liberados. Trump ha anunciado su intención de reunirse con ella la próxima semana. "Tengo entendido que vendrá la semana que viene y estoy deseando saludarla", ha dicho en una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense Fox News.
Trump se reúne con las grandes petroleras
Mientras tanto, este viernes, el presidente de Estados Unidos se reúne con las grandes petroleras de todo el mundo. Entre ellas, la española Repsol. Lo hará en la Casa Blanca. Quiere convencerlas para que inviertan en Venezuela para ampliar las extracciones de crudo. Además, ha querido dejar claro que el único límite a su poder es su propia moralidad.
Recuerda que aquí puedes seguir la última hora en directo.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Más Noticias
- Atentado contra la diputada hondureña Gladys Aurora López: un explosivo estalla en su espalda
- Trump afirma que EEUU atacará por "tierra" los cárteles que "dirigen" México
- Acusados de conspirar para matar a Maduro, señalados como espías y encarcelados: la historia de los españoles liberados en Venezuela
Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.
Última hora del ataque a Venezuela hoy en directo: Familiares de detenidos tras presidenciales en Venezuela no ven avances en liberaciones
"Desde el Comité de Madres en Defensa de la Verdad queremos informar que (...) no se han hecho efectivas las liberaciones de nuestros seres queridos, ni identificamos señales que nos permitan pensar que se está avanzando al respecto", dijo el comité en una publicación en Instagram.
En ese sentido, instaron a las autoridades a "garantizar que dentro del proceso de liberaciones anunciadas" estén sus seres queridos.
Última hora del ataque a Venezuela hoy en directo: Hija de González Urrutia dice que sigue sin noticias sobre su esposo detenido en Venezuela
Mariana González, hija del líder opositor Edmundo González Urrutia, dijo este jueves que no tiene novedades sobre la situación de su esposo, Rafael Tudares -detenido desde hace un año-, después de que el presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunciara la liberación de "un número importante" de presos políticos en el país.
Última hora del ataque a Venezuela hoy en directo: Liberado el excandidato presidencial Enrique Márquez
La opositora Plataforma Unitaria de Venezuela ha confirmado la liberación del excandidato presidencial Enrique Márquez, detenido apenas días después de la investidura de Nicolás Maduro en enero de este año.
La coalición ha celebrado la "libertad" del que fuera aspirante a la Presidencia del país latinoamericano, con un mensaje en su cuenta de la red social X en el que ha acogido asimismo la excarcelación del periodista Biagio Pilieri y de Sonia San Miguel.
Última hora del ataque de EEUU a Venezuela, en directo: Trump afirma que EEUU atacará pronto por "tierra" los cárteles que "dirigen" México
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que el Ejército estadounidense va a "empezar" a efectuar ataques terrestres contra los cárteles que "dirigen" México.
Última hora del ataque de EEUU a Venezuela, en directo: La OEA describe como "una buena noticia" el anuncio de Venezuela sobre liberaciones de presos
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Albert Ramdin, ha descrito como "una buena noticia" que Venezuela haya anunciado la liberación de un "número importante" de presos, incluidos tanto ciudadanos venezolanos como extranjeros, días después de la captura de Nicolás Maduro durante un ataque de Estados Unidos.
Última hora del ataque de EEUU a Venezuela, en directo: ¿Quiénes son los presos españoles liberados?
Dos vascos, un canario, un valenciano y una hispanovenezolana. A algunos de ellos los llegaron a acusar de intentar llevar a cabo un plan para matar a Maduro, de pertenecer al CNI. No hay una cifra exacta de presos liberados. El gobierno chavista solo asegura que es un "número significativo".
Última hora del ataque de EEUU a Venezuela, en directo: liberación de cinco españoles
Este jueves por la noche, el Gobierno confirmaba la liberación en Venezuela de cinco ciudadanos españoles, entre ellos una con doble nacionalidad, y ha calificado de "paso positivo" el dado por el Ejecutivo que encabeza Delcy Rodríguez tras ser capturado el presidente, Nicolás Maduro, durante la intervención militar de Estados Unidos el pasado fin de semana.
Última hora del ataque de EEUU a Venezuela, en directo: Trump anuncia que recibirá a la opositora venezolana Machado la próxima semana
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que mantendrá una reunión la semana que viene con la líder opositora venezolana María Corina Machado en el país norteamericano, tras la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, en el ataque del pasado fin de semana sobre Caracas.
Última hora del ataque de EEUU a Venezuela, en directo
Buenos días y bienvenidos a la retransmisión en directo de las noticias de última hora tras la captura de Maduro y su esposa la semana pasada.
Publicidad