Última hora del ataque a Venezuela hoy en directo: Trump anuncia que recibirá a María Corina Machado la próxima semana

Venezuela ya ha comenzado a abrir la mano y se producen las excarcelaciones de presos políticos. Ya se han podido ver los abrazos de los primeros liberados al reencontrarse con sus familiares. Mientras tanto, los cinco presos españoles ya vuelan de regreso a nuestro país. Entre ellos, Andrés Martínez y José María Basoa, acusados por el Régimen venezolano de ser agentes del CNI y querer atentar contra Maduro.

En un mensaje a los familiares, la líder opositora María Corina Machado habla de restitución moral y asegura que no van a descansar hasta que todos los presos sean liberados. Trump ha anunciado su intención de reunirse con ella la próxima semana. "Tengo entendido que vendrá la semana que viene y estoy deseando saludarla", ha dicho en una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense Fox News.

Trump se reúne con las grandes petroleras

Mientras tanto, este viernes, el presidente de Estados Unidos se reúne con las grandes petroleras de todo el mundo. Entre ellas, la española Repsol. Lo hará en la Casa Blanca. Quiere convencerlas para que inviertan en Venezuela para ampliar las extracciones de crudo. Además, ha querido dejar claro que el único límite a su poder es su propia moralidad.

Recuerda que aquí puedes seguir la última hora en directo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.