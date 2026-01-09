Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
Elecciones Extremadura
España
Madrid
Barcelona

Tribunales

Feijóo declara hoy ante la jueza de la DANA después de aportar los mensajes que intercambió con Mazón

Después de leer los mensajes que intercambiaron Feijóo y Mazón durante la DANA, la jueza sostiene que "eso supondría una sucesión de comunicaciones y mensajes que afectarían a cuestiones clave en la información de la gravedad de la situación y las medidas que se estaban adoptando desde el Cecopi".

Feijóo en Espejo Público.

Alberto Núñez Feijóo declara por la DANA | antena3.com

Publicidad

Laura Simón
Publicado:

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, declarará este viernes, en calidad de testigo, ante la jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa penal por la gestión de la DANA. El líder de la oposición tiene previsto comparecer de forma telemática, desde su despacho en el Congreso, tal y como solicitó.

Durante esta declaración previsiblemente se pondrá el foco en los mensajes que Feijóo intercambió aquel 29 de octubre de 2024 con el entonces president de la Generalitat, Carlos Mazón, y que han sido aportados por el líder del PP de forma voluntaria a la causa.

"Es una certeza que el presidente del PP pudo estar informado sobre la gestión de la DANA"

La instructora considera, según argumentó en un reciente auto, que "no es una probabilidad, sino una certeza" que el presidente nacional del PP pudo estar informado sobre la gestión de la DANA por Mazón, una creencia que "se deriva de la manifestación pública que efectuó (Núñez Feijóo) al asegurar que Mazón le informó en tiempo real".

Feijóo hizo esa declaración el 31 de octubre de 2024 en l'Eliana (Valencia), en el complejo del Centro de Coordinación de Emergencias, alrededor de las 9 horas -aproximadamente una hora y media antes de la llegada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a estas mismas instalaciones-.

"Me venían informando de que la situación era muy compleja"

En una comparecencia ante la prensa, flanqueado por Mazón y por el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, Feijóo dijo: "Desde el pasado lunes (28 de octubre) me ha venido informando en tiempo real; me venía diciendo que la situación era muy compleja y desde el martes ya me estuvo informando de que nos tememos que haya más personas fallecidas".

Por ello, la jueza sostiene que "habida cuenta de que la información se produjo en tiempo real", eso supondría "una sucesión de comunicaciones y mensajes entre Mazón y Feijóo que afectarían a cuestiones clave en la información de la gravedad de la situación y las medidas que se estaban adoptando desde el Cecopi, especialmente el lanzamiento de mensajes de aviso a la población y la actuación de la investigada Salomé Pradas".

Feijóo sugirió a Mazón que liderase informativamente la tragedia

Tras ser citado a declarar, Feijóo aportó de forma voluntaria a la causa los mensajes que intercambió con Mazón aquella jornada, en la que fallecieron 230 personas. En estos mensajes, Feijóo afirmó que esperaba que el Gobierno hubiera llamado a la Generalitat y le prestara "ayuda suficiente" y preguntó qué "ministro de referencia" tenían.

También trasladó ánimo a Mazón y le sugirió que "liderase informativamente" esta tragedia, entre otros mensajes de apoyo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

Sánchez recalca que la intervención de EEUU en Venezuela "viola claramente el Derecho Internacional": "No caben medias tintas"

Pedro Sánchez

Publicidad

España

Feijóo en Espejo Público.

Feijóo declara hoy ante la jueza de la DANA después de aportar los mensajes que intercambió con Mazón

Buque cantabria

El buque Cantabria habría participado en una operación secreta en Groenlandia para abastecer a un guardacostas de EE.UU.

Ayuso se reúne con Milei en Buenos Aires

Ayuso se reúne con Milei en Buenos Aires en un encuentro de carácter personal

Feijóo avisa a Sánchez que la "igualdad de los españoles no puede ser moneda de cambio" tras el pacto con ERC
Financiación autonómica

Las comunidades del PP salen tromba contra el acuerdo sobre el modelo de financiación autonómica: "Es la foto de la desigualdad"

María Guardiola
Extremadura

Guardiola abre la puerta a que Vox entre en el Gobierno de Extremadura

El empresario Víctor de Aldama .
Caso Koldo

Víctor de Aldama reconoce los delitos del caso mascarillas y pide una reducción de su condena

El empresario ha reconocido pagos de 53 millones de euros; además de los delitos de organización criminal, cohecho y de aprovechamiento de información privilegiada. Su defensa pide que comparezcan personas del entorno de Ábalos y Koldo.

Ferraz tiene previsto convocar la Conferencia de Igualdad que piden militantes, como parte de su agenda feminista
PSOE

Históricas feministas del PSOE exigen una Conferencia sobre igualdad y que se adopten medidas que "permitan superar los problemas"

La carta, firmada por medio centenar de socialistas, llega tras el Mee Too generado en Ferraz.

Junqueras y Pedro Sánchez

ERC y el Gobierno llegan a un acuerdo en el modelo de financiación pero no en la recaudación

Baliza V16 de emergencia para vehículos

Interior dará margen sin sanciones por la baliza V-16 en su arranque obligatorio

La presidenta de Navarra, María Chivite

María Chivite cesa a su vicepresidente primero, Félix Taberna, y a su portavoz, Amparo López, y propone a Javier Remírez

Publicidad