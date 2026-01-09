Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

ARRESTO

Detenido en Filadelfia un hombre con más de 100 restos humanos en su poder

Un vehículo cercano a la vivienda condujo a los investigadores hasta la casa del detenido, concretamente en el sótano, donde se encontraron el espeluznante escenario.

Imagen de Archivo Filadelfia

Imagen de Archivo FiladelfiaEFE

Lola Márquez Romero
Publicado:

Jonathan Christ Gerlach, de 34 años ha sido detenido por la Policía de Filadelfia, EEUU, después de que encontraran en su vivienda más de 100 restos humanos.

Entre los hallazgos destacan cráneos, manos y pies momificados, dos torsos en descomposición y numerosos restos óseos de diferentes tamaños.

El macabro descubrimiento tuvo lugar justo después de recibir la alerta de un coche cercano a la vivienda, donde en su interior había huesos y cráneos humanos visibles desde fuera.

El vehículo se encontraba aparcado cerca de un cementerio abandonado a las afueras de la ciudad.

La pista condujo a los investigadores siguieron hasta la casa de Jonathan Christ, concretamente en el sótano, donde se encontraron el espeluznante escenario.

"Había restos en distintos estados. Algunos estaban colgados, otros reconstruidos y algunos eran solo cráneos colocados en estantes", explicó el fiscal de distrito del condado de Delaware, Tanner Rouse.

Antencedentes: meses de investigación por numerosas profanaciones de cementerio Mount Moriah

La detención del hombre implicado pone fin a varios meses de investigación de la Policía por incontables profanaciones del cementerio Mount Moriah, uno de los más grandes de Pensilvania.

Desde noviembre fueron robados y forzados 26 mausoleos y bóvedas.

Entre los restos también recuperaron numerosas joyas que el detenido había sustraído de las tumbas.

