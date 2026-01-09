Jameneí acusa a Trump de tener "las manos manchadas de sangre" y le insta a "centrarse en gobernar su país"

Hace 13 días los iraníes se echaron a las calles en protesta por la situación económica que rodea el país. Casi dos semanas después se han transformado en un pulso directo contra el régimen, en unas manifestaciones que se han extendido por todo el país y que son las más multitudinarias desde 2022.

El número de muertos en las protestas ha superado el medio centenar de personas y ante esto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado al régimen de que si disparan contra los manifestantes golpeará muy fuerte al país.

El pasado mes de junio, el ejército estadounidense atacó tres instalaciones nucleares en Irán finalizando en una "completa y total" destrucción de estas. Una acción que el republicano calificó como "un éxito militar espectacular". Ahora, el líder supremo iraní, Ali Jameneí, recordó esos ataques en la televisión local 'PressTv', asegurando que Trump "tiene las manos manchadas de sangre". Reiteró los miles de ciudadanos iraníes que "murieron en la agresión estadounidense-israelí de junio".

Además, ha hecho un llamado a la juventud para que preserven "la unidad nacional", poniendo el foco en que "una nación unida puede vencer al enemigo". Por otro lado, envió un mensaje al norteamericano, aconsejándole que debería centrarse, "si es que puede" en gobernar su país, ya que, según este, "enfrenta numerosos problemas internos".

No obstante, ha definido a aquellos iraníes que se manifiestas como "alborotadores que vandalizan la propiedad nacional y complacen al presidente de Estados Unidos". Así mismo, Jameneí fue tajante al declarar que su país "no cederá antes quienes cometen actos de vandalismo", al igual que no "tolerará a quienes actúen como mercenarios para extranjeros".

Las manifestaciones

A finales de año comenzaron las manifestaciones debido a la situación económica del país, así como el desplome del rial -moneda oficial de Irán- y el aumento de la inflación, superando el 42%. Sin embargo, en diciembre superó el 52% a comparación del año anterior el mismo mes. Este aumento se debe a las duras sanciones de EE.UU., y la ONU contra el país por su programa nuclear.

Según la ONG Iran Human Rights (IHRNGO) al menos 51 manifestantes han muerto, mientras que cientos de ellos han resultado heridos en las protestas iraníes. Por ello, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, se ha pronunciado llamando a "investigarse de manera rápida, independiente y transparente" las defunciones.

"El derecho a la protesta pacífica, consagrado en el derecho internacional, debe protegerse", subraya. Al mismo tiempo que insistía en que "todos los responsables de cualquier violación (de los derechos humanos) deben rendir cuentas de conformidad con las normas y estándares internacionales".

