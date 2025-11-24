Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
EEUU considera al 'Cártel de los Soles' como grupo terrorista liderado por Maduro y vinculado al narcotráfico

Donald Trump considera a Nicolás Maduro como líder del Cartel de los Soles, una organización que designa como grupo terrorista extranjero.

Donald Trump en el despacho Oval de la Casa Blanca

EEUU prepara nuevas operaciones | EFE

Rosario Miñano
Publicado:

Estados Unidos considera, desde hoy, al Cártel de los Soles como grupo terrorista extranjero (FTO) en la que también incluye al presidente venezolano, Nicolás Maduro. Donald Trump considera que está liderada por la cúpula del oficialismo venezolano y vinculada al narcotráfico.

Según la Administración Trump, "existe una base fáctica suficiente" para su designación como grupo terrorista extranjero. La ley establece que una FTO debe ser un grupo extranjero que participe "en actividades terroristas o terrorismo" y que debe "amenazar la seguridad de los ciudadanos estadounidenses o la seguridad nacional de Estados Unidos".

Desde la Casa Blanca consideran que el Cártel de los Soles, y otros como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa, son los grupos responsables de la violencia terrorista en América y del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa.

"Con sede en Venezuela, el Cártel de los Soles es dirigido por Nicolás Maduro y otros altos cargos del régimen ilegítimo de Maduro que han corrompido al ejército, los servicios de inteligencia, la legislatura y la judicatura de Venezuela. Ni Maduro ni sus compinches representan al gobierno legítimo de Venezuela. El Cártel de los Soles, junto con otras organizaciones terroristas extranjeras designadas, como Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa, son responsables de la violencia terrorista en todo nuestro hemisferio, así como del tráfico de drogas a Estados Unidos y Europa", detalla la nota de prensa del Gobierno estadounidense.

La designación se produjo en mitad de la creciente tensión entre EE.UU. y Venezuela con el despliegue militar en el sur del mar Caribe y los ataques a supuestas narcolanchas.

Por otro lado, el Gobierno de Venezuela considera que las acusaciones contra Maduro por parte de Estados Unidos son un intento de cambiar el régimen del país y que la organización el Cártel de los Soles es un "invento" de Trump y niega las acusaciones de narcotráfico.

Vuelos cancelados

Ningún vuelo con destino a Venezuela saldrá este lunes del aeropuerto de Madrid-Barajas. En mitad de una creciente tensión en el país y tras la alerta emitida el viernes por la autoridad aérea estadounidense, que pidió a "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y el sur del mar Caribe ante "una situación potencialmente peligrosa en la región".

La primera en acordar la suspensión de sus vuelos fue Iberia. Se sumó así la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la trinitense Caribbean, la brasileña GOL y la chilena Latam.

La situación se produce en medio del despliegue militar ordenado por el presidente Trump en el Caribe, cerca Venezuela, para luchar contra el narcotráfico.

