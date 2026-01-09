Una madre y su hijo mueren electrocutados en la piscina de la casa donde pasaban sus vacaciones familiares

Luciana Klein Helfstei, de 39 años, quería pasar las vacaciones de Año Nuevo con su hijo Arthur, de 11 años, en la costa caribeña de Brasil. Viajaron hasta Maragogi, un popular balneario turístico, cuando el 4 de enero murieron electrocutados en la piscina del apartamento donde se hospedaban.

La pareja de Luciana desde hace cinco años, que también estaba en las vacaciones, explicó a los agentes de la policía que al llegar a la casa descubrieron que la ducha eléctrica de su habitación no funcionaba. Después, Luciana y su hijo decidieron darse un baño en la piscina de la azotea, y al poco rato el novio los encontró muertos. Sacó sus cuerpos del agua con la ayuda de otros huéspedes, y, a pesar de los esfuerzos desesperados de reanimarlos, los equipos de emergencia finalmente solo pudieron notificar su fallecimiento.

El Instituto de Medicina Legal de Maceió confirmó que la causa de la muerte fue la descarga eléctrica, descartando el ahogamiento. Los exámenes forenses identificaron signos claros de corriente eléctrica pasando por ambos cuerpos, según los funcionarios.

Han abierto una investigación

Los investigadores están realizando las inspecciones técnicas pertinentes en el alojamiento turístico, así como el análisis de imágenes del sistema de videovigilancia de la piscina. En un comunicado emitido después de la tragedia, el hostal dijo que lamentaba las muertes y que estaba cooperando plenamente con las autoridades.

Familiares y amigos se despidieron el pasado martes en Sao Paulo de Luciana y Arthur, y el entierro se produjo el miércoles en el cementerio Parque dos Girassois, en el distrito Parelheiros, después de que los llevasen de vuelta al noreste de Brasil.

Luciana trabajaba como conductora a través de una aplicación durante la semana y también asistía a ferias y eventos los fines de semana. Arthur era el único hijo de Luciana y la pareja vivía en la ciudad de Sao Paulo, donde Arthur estudiaba.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.