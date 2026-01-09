Así es el temible misil ruso Oréshnik, imposible de interceptar y capaz de llegar a Madrid en menos de 20 minutos

Rusia continúa con su guerra ofensiva contra Ucrania y durante la noche de este jueves ha empleado un misil Oreshnik, una de las armas balísticas más vanguardistas que posee Moscú. El 9M729 Oreshnik (que se puede traducir como 'avellano', por la forma en la que se despliega su munición) es un misil balístico intermedio de capacidad nuclear, que cubre distancias de entre 500 y 5.500 kilómetros a una velocidad de más de 12.000 km/h, unas 10 veces más rápido que la barrera del sonido.

Con este rango de alcance y la velocidad a la que se dispara, el Oreshnik permite amenazar amplias zonas de Europa desde todo el territorio ruso. De hecho, un arma de estas características lanzado desde Moscú podría alcanzar Madrid en menos de 20 minutos. "Las Fuerzas Armadas rusas lanzaron un ataque masivo con armas terrestres y marítimas de alta precisión y largo alcance, incluido el sistema móvil de misiles terrestres de medio alcance Oreshnik", afirmó el Ministerio de Defensa de Rusia en un comunicado este viernes.

Según Vladimir Putin, el Oreshnik es "imposible de interceptar" y posee un poder destructivo comparable al de un arma nuclear incluso cuando porta una ojiva convencional. Estas afirmaciones se apoyan en la propia naturaleza de los misiles balísticos: tras el lanzamiento, son impulsados fuera de la atmósfera por cohetes y luego descienden a gran velocidad siguiendo una trayectoria balística, lo que dificulta enormemente su detección y neutralización por los sistemas antimisiles actuales, especialmente si liberan submuniciones u ojivas múltiples.

Por su parte, el emisario del Kremlin, Kiril Dmítriev, advirtió este viernes de que no hay defensa posible ante el misil balístico hipersónico Oréshnik que Moscú lanzó la pasada noche contra territorio ucraniano. "Kaja Kallas, no es particularmente inteligente o experta, pero incluso ella debería entender que contra el misil hipersónico Oréshnik, que alcanza una velocidad de 10 Mach, no hay defensa antiaérea", escribió Dmítriev, sobre la vicepresidenta de la Comisión Europea en su cuenta de X.

"El uso por parte de Rusia de un misil Oréshnik es una clara escalada contra Ucrania y una advertencia a Europa y a Estados Unidos", comentó anteriormente Kallas en la misma red social. La responsable comunitaria añadió que "los países de la UE deben profundizar en sus reservas de defensa aérea y actuar ahora. También debemos aumentar aún más el coste de esta guerra para Moscú, entre otras cosas mediante sanciones más duras".

La primera vez que se usó de manera oficial, el misil recorrió cerca de 1.000 kilómetros desde la región de Astracán hasta su objetivo en Dnipro, un trayecto que completó en unos 15 minutos y durante el cual alcanzó velocidades superiores a Mach once (11 veces la del sonido).

Retorno a los misiles intermedios

Durante el primer mandato de Donald Trump, Rusia y Estados Unidos abandonaron el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio, que prohíbe producir misiles balísticos o de crucero con capacidad de portar carga nuclear con un rango entre 500 y 5.500 kilómetros. Desarrollados durante la Guerra Fría para un hipotético conflicto en Europa, la rapidez de estos misiles dificulta los tiempos de reacción de los Gobiernos, aumentando el riesgo de una escalada atómica.

El propio secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguró el riesgo de los países europeos ante este tipo de armamento en septiembre: "Con la última tecnología de misiles rusos, por ejemplo, la diferencia ahora entre Lituania, en primera línea, y Luxemburgo, La Haya o Madrid es de cinco a diez minutos".

