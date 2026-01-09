Estados Unidos intercepta el petrolero 'Olina', vinculado a Venezuela, en aguas del Caribe

Según ha informado el Comando Sur, el petrolero 'Olina' que navegaba por aguas del Caribe ha sido interceptado este viernes por fuerzas conjuntas de Estados Unidos. La operación, realizada antes del amanecer, fue coordinado entre el Departamento de Defensa y el de Seguridad Nacional (DHS), con el respaldo de infantes de Marina que partieron en helicópteros desde el portaviones USS Gerald R. Ford.

De acuerdo con el comunicado oficial, el abordaje ha transcurrido sin incidentes ni resistencia por parte de la tripulación. Washington aseguró que esta acción envía un "mensaje claro": no hay refugio para quienes se dedican a actividades criminales en la región. El operativo forma parte de los esfuerzos estadounidenses por combatir el tráfico y las operaciones ilícitas en el hemisferio occidental, aunque las autoridades no han dado detalles sobre el número de detenidos.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha publicado en 'X' que el 'Olina' forma parte de la "flota fantasma", el grupo de petroleros sospechosos de transportar crudo embargado y que intentan eludir a las patrullas norteamericanas modificando sus rutas o cambiando la bandera. Según ella "había zarpado de Venezuela intentando evadir a las fuerzas estadounidenses".

Esta interceptación contó con la coordinación operación Southern Spear, una iniciativa del Comando Sur destinada a "reforzar la seguridad marítima, así como frenar el tráfico ilícito y apoyar las agencias civiles de aplicación de la ley, especialmente en las rutas del Caribe y América Latina".

"Las flotas fantasma no eludirán la justicia. No se ocultarán bajo falsas reivindicaciones de nacionalidad", subraya Noem, quién anunció que estos petroleros incautados serán confiscados por la Guardia Costera, quien "hará cumplir las leyes estadounidenses e internacionales y eliminará estas fuentes de financiación para actividades ilícitas, incluido el narcoterrorismo".

No es la primera embarcación que interceptan los estadounidenses. Esta semana ha incautado otros dos petroleros vinculados con Venezuela, uno de ellos con bandera rusa. Se trata del 'Marinera', conocido antes de cambiarse el nombre como 'Bella 1'. Durante tres semanas este barco fue rastreado desde el Caribe hasta el Atlántico norte, cerca de Islandia.

Este artículo es una noticia de última hora sobre la interceptación del petrolero 'Olina' y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información.

