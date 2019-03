Una luna de miel a prueba de catástrofes naturales

Stefan y Erika son los protagonistas de una luna de miel increíble pero cierta. Cuando comenzaron su viaje de amor nunca imaginaron que sobrevivirían a seis desastres naturales, uno detrás de otro.

"Decidimos ir a Australia y vivimos el ciclón, que por supuesto fue el más grande que habían vivido en años. Fuimos evacuados en un centro comercial con otras 2.500 personas durmiendo en el suelo, y se fue la luz en mitad de la noche. Asi que fue una experiencia diferente en una luna de miel", bromea Erika, que ya se ha tomado a broma la mala suerte que les ha perseguido durante el que iba a ser un idílico viaje.

Pero la historia no quedó ahí: "Luego fuimos a Nueva Zelanda y mi madre me llamó cuando estábamos en el avión, apagando los móviles. Me preguntó si estábamos vivos y me contó que nos estábamos acercándonos a la zona del terremoto de Nueva Zelanda. Después fue Japón, en lo que ambos coinciden que fue lo que más les marcó.

Los matrimonios pasan por momentos difíciles y nadie podrá decir ya que Stefan y Erika no los han superado todos.