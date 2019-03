López Obrador denuncia irregularidades e impugnará las elecciones en México

Enrique Peña Nieto ha conseguido que el Partido Revolucionario Institucional regrese al poder tras doce años en la oposición. Según los datos oficiales, el recuento indica que el candidato priista ha obtenido el respaldo de cerca del 38% de los mexicanos. Mientras que su principal perseguidor, Andrés Manuel López Obrador, ha de conformarse con algo menos del 32% de los votos.

Sin embargo, el líder del Partido de la Revolución Democrática cree que el proceso ha estado teñido de irregularidades, por lo que se resiste a aceptar su derrota y anuncia que impugnará las elecciones, Andrés Manuel López Obrador: "No puedo aceptar ningún resultado, hasta NO tener la plena certeza de que se respetó el voto de los ciudadanos y que NO se falsificó la elección".

Peña Nieto, deja a un lado la polémica y ya se dirige al pueblo mexicano como presidente. Anuncia un "cambio de rumbo" en las política fiscal, laboral y energética. Pero sobre todo, en la lucha contra el crimen organizado. Enrique Peña Nieto: "Reiteré mi compromiso para combatir al crimen organizado. Para dejar bien claro mi mensaje: que NO habrá ni tregua ni pacto".

El nuevo presidente -al que muchos ven como un galán de telenovela y que de hecho está casado con una actriz- tendrá por delante seis años para demostrar que además de imagen también tiene palabra a la hora de cumplir sus promesas.