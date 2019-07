Un tornado deja 6 muertos en China

Un tornado en el noroeste de China deja al menos 6 muertos y casi 200 heridos. Superó los 82 kilómetros por hora y arrasó un parque industrial. Duró 15 minutos en los que destrozó todo lo que había a su paso, después desapareció. Acompañado de lluvia y granizo, ha destrozado viviendas y ha cortado el suministro eléctrico.

La alcaldesa de Amsterdam quiere cerrar el distrito rojo

La alcaldesa de Amsterdam, Fenke Halsema, ha planteado cerrar el distrito rojo por la situación inaceptable de las prostitutas. Asegura que ha habido situaciones de acoso por parte de los turistas a las trabajadoras sexuales. Su intención, asegura, no es prohibir su trabajo, sino mejorar sus condiciones laborales y están estudiando medidas.

Liberado el estudiante australiano retenido en Corea del Norte

Liberado el estudiante australiano que había desaparecido hace dos semanas en Corea del Norte. Se encuentra a salvo en China. El joven vivía en Corea desde 2018 y dirigía una agencia de viajes. Usaba las redes para contar cómo era su vida en ese país. Ha sido liberado gracias a la intermediación de Suecia.

California prohíbe discriminar por el peinado

El gobernador de California ha firmado una ley que prohíbe a las empresas indicar qué tipo de peinados son o no adecuados en el lugar de trabajo. No se podrá prohibir llevar trenzas, rastas, etc. La medida busca proteger a la comunidad afroamericana, que a menudo sufre discriminación por la forma en que luce su cabello.