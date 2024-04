Juicio Daniel Sancho, noticias y última hora de hoy en directo: Comienza la cuenta atrás para saber si Sancho será condenado a muerte

El 6 de agosto de 2023 salió a la luz el presunto asesinato que Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho, habría cometido el 2 de agosto en Tailandia. Fue el mismo Sancho quien reconoció los hechos: el asesinato y desmembramiento de Edwin Arrieta, de origen colombiano. Ocho meses después, se prepara el comienzo del juicio al español que podría ser condenado a pena de muerte (existente en el código penal de Tailandia).

El juicio se lleva a cabo desde mañana 9 de abril hasta el 3 de mayo en la corte de Koh Samui. El 25 de abril será cuando el acusado preste declaración. Cada semana se llevarán a cabo cuatro sesiones de martes a viernes y tendrá lugar, en primera instancia, un alegato de las partes implicadas que en este caso son la defensa, fiscalía y abogados. El 3 de mayo finalizará de la misma forma en la que comenzó , con un alegato final. A pesar de estas estimaciones, si es cierto que el juicio podría acabar antes de tiempo si se considera que se tiene información suficiente, según recoge el código penal de Tailandia.

¿De qué se le acusa?

Daniel Sancho se enfrenta a una acusación por parte de la Fiscalía tailandesa de tres delitos: asesinato premeditado, ocultación del cuerpo y destrucción de documentación ajena. Al juicio acudirá de manos de los abogados Marcos García Montes, Csrmen Balfagón y Ramón Chipirrás que aseguran que la investigación está llena de irregularidades por parte de la Policía de Tailandia.

Actualmente el acusado se encuentra en prisión provisional en una cárcel tailandesa.

Testigos y declaraciones

Se espera que pasen por el juzgado hasta 50 testigos: 28 de la Fiscalía y 27 de la defensa de Daniel Sancho. Esto puede tener cambios durante el proceso. Los abogados de Arrieta habían pedido participar en el litigio como testigos pero el tribunal lo rechazó, así como los padres de éste que no se ha permitido tampoco que sean testigos en la vista oral debido a la falta de medios técnicos para llevar a cabo su declaración y la diferencia horaria de ambos países.

La acusación por parte de la familia de la víctima estará, sobre todo, centrada en la demostración del "asesinato premeditado" y aseguran que se presentarán 53 evidencias de ello. La defensa, sin embargo, asegura que se basarán en encontrar las irregularidades del caso: "hemos preparado un informe de 60 páginas examinando las pruebas. En la reconstrucción no había fiscal, no había juez, no había abogado y además hubo filtraciones de la policía", señalan. Por tanto, la base de la defensa será negar el "asesinato premeditado" y piden que se reconozca la "muerte accidental" como consecuencia de una pelea. Esto se contempla con 8 años de prisión "por homicidio imprudente", pero no con la pena de muerte o la cadena perpetua, como se prevé que pague el español si se considera que finalmente fue premeditado.