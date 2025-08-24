Impactantes imágenes: Un acantilado se derrumba en una playa de Normandía (Francia)

Son las impactantes imágenes de un enorme acantilado de piedra que se ha desplomado cerca de la playa de Petites Dalles, en la comuna de Saint-Martin-aux-Buneaux, ubicada en el departamento del Sena Marítimo, región de Normandía, norte de Francia. Afortunadamente, no se han reportado heridos según las autoridades.

La Prefectura del Sena Marítimo ha confirmado este suceso ha solicitado a los visitantes y habitantes que eviten acudir al área mientras se evalúan riesgos ante posibles nuevos desprendimientos.

Bomberos y brigadas de emergencias locales han acudido al lugar para asegurar el perímetro y garantizar la seguridad de turistas y residentes.

Las autoridades francesas han recordado que esta franja del litoral normando es particularmente vulnerable a la erosión marina y a los derrumbes espontáneos, por el golpe de las olas y el fuerte viento del Canal de la Mancha, un fenómeno que se ha intensificado en los últimos años en la región.

