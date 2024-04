Un Daniel Sancho más relajado en la segunda jornada del juicio por la muerte del cirujano Edwin Arrieta en Tailandia

Daniel Sancho está acusado de tres delitos por la muerte del cirujano colombiano Edwin Arrieta: asesinato premeditado, ocultación del cuerpo y destrucción de documentación ajena. Este martes comenzaba el juicio en el que el chef español tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados hasta el próximo 3 de mayo, que es cuando está previsto que termine el procedimiento y se conozca la pena que se le impone.

El caso Daniel Sancho ha traspasado fronteras y ha dado mucho que hablar. Ahora es el momento de las declaraciones de los cerca de 50 testigos que están llamados al juicio. El hijo del actor español Rodolfo Sancho, quien también se encuentra en Tailandia en estos momentos, mantiene que el asesinato se produjo en defensa propia.

Tanto Rodolfo Sancho como Silvia Bronchalo, padres de Daniel, se han trasladado hasta Tailandia, donde se juzga a su hijo, para acompañarle en el procedimiento. En las imágenes captadas por los medios de comunicación se ha podido ver cómo el actor español entraba algo 'enfadado' con los periodistas a esta segunda sesión del juicio, aunque horas después, a la salida, se le podía ver más relajado. Por su parte, la madre del acusado ha optado por no realizar declaraciones. Parece que la presencia de Silvia Bronchalo y Rodolfo Sancho ha tranquilizado a su hijo. Ayer, el juez tuvo que "reprenderle", mientras que hoy ha estado más moderado en el juicio, según su abogado.

En la jornada de este miércoles han declarado cuatro testigos, entre ellos las personas que vendieron a Sancho el kayak o los cuchillos, unos testimonios que la acusación considera muy importantes.

El testimonio de Daniel Sancho

El hijo de Rodolfo Sancho tendría bien claro cuál será su testimonio ante el juez: que el colombiano Edwin Arrieta, con quien mantenía una relación desde hace varios meses, intentó violarlo tras llegar a Tailandia. Daniel Sancho se resistiría, tras lo que comenzó un forcejeo por el que el médico se golpeó la cabeza con el lavabo al caer, muriendo en el acto. De esta manera, y como apuntaba su abogado, "nos encontraríamos ante un homicidio imprudente que en el Código Penal tailandés son de 8 a 10 años si se considera grave, y de 6 si se considera leve".

Acerca del descuartizamiento del cadáver de Edwin Arrieta, su equipo legal ha explicado, precisa Europa Press, que se trataría de una "profanación de cádaver" que tan solo tendría una pena de un año de cárcel, que en ocasiones ni se llega a cumplir. Es por lo que confían en que en un plazo de dos años, si el cocinero es condenado a un máximo de 8 años de prisión, se le pueda trasladar a algún centro penitenciario español.

Un Daniel Sancho confiado

Poco antes de que empezara el juicio, Daniel Sancho dio una entrevista a EFE en la que se mostraba convencido de que le iban a absolver: "Estoy convencido de que me van a absolver porque se va a demostrar que fue en defensa propia". Dijo que se encontraba "bien de ánimo" y con ganas de que arrancara el juicio que ya se celebra en el Tribunal de Samui: "Me siento con ganas de afrontarlo, de que por fin se me escuche y poder aclarar las distorsiones, los malentendidos y todas las mentiras que se han dicho", explicó.

¿Cuáles son los tiempos con el incio del juicio?

Se espera que sean un total de 16 sesiones las que abarque el juicio, hasta el 3 de mayo. En ellas van a testificar varios testigos de las dos partes. La acusación contará con 28 testigos, de los que ya han participado en el juicio cuatro, mientras que la defensa contará con 27.

Desde este martes 9 hasta el 19 de abril se prevé que declaren los testigos de la acusación, la mayoría policías y testigos. Desde el 25 de abril lo harán los testigos de la defensa de Daniel Sancho, donde también declararán el propio acusado y su padre, el actor Rodolfo Sancho. Hasta el día 3 de mayo el chef no podrá hacer su declaración final.