Jared Lee Loughner, sospechoso del tiroteo, había realizado otras amenazas de muerte

El joven de 22 años que ha disparado indiscriminadamente contra un acto político de la congresista Gabrielle Giffords en Tucson, Arizona, y ha matado a seis personas y herido a varias más, identificado como Jared Lee Loughner, había realizado amenazas de muerte en el pasado, según ha confirmado el sheriff del estado, Clarence Dupnik.



Dupnik ha dicho que Loughner realizó amenazas de muerte, aunque ninguna de ellas contra Giffords. Asimismo, ha apuntado que las autoridades no creen que haya llevado a cabo el atentado por su cuenta, y buscan a un segundo sospechoso.



La Oficina Federal de Investigación (FBI) está investigando si Loughner es la misma persona que publicó en Internet un manifiesto en el que se acusaba al Gobierno de controlar las mentes de los ciudadanos y en el que se solicitaba la adopción de una nueva moneda para el país.



En una serie de videos de YouTube, una persona que se identifica como Jared Lee Loughner se queja de que el Gobierno controla las mentes de sus ciudadanos, de las leyes de traición, de los soñadores analfabetos y de la moneda estadounidense.



"El Gobierno está controlando las mentes y lavando el cerebro a la gente a través del control de las normas de la gramática", escribió esta persona en uno de los videos, que contienen música y texto en blanco sobre un fondo negro. "No, no voy a pagar la deuda con una moneda que no está respaldada por el oro y la plata. No, no voy a confiar en Dios", remacha.



Estas declaraciones no muestra una ideología política coherente, según el investigador del Southern Poverty Law Center, Mark Potok, encargado de monitorear los extremistas violentos. Loughner no estaba en la base de datos del Centro de grupos racistas y radicales.



"Ciertamente parece que proviene de la parte más profunda, pero al mismo tiempo, articula una retórica con reminiscencias del movimiento antigubernamental. Es difícil saber qué hacer con su ideología", ha apostillado Potok.



Loughner, un joven de 22 años residente en Tucson, fue detenido momentos después del tiroteo. Dupnik ha asegurado que todo lo que puede asegurar es que el joven tiene "problemas mentales, y aunque no está loco, es una persona inestable".



En un corte de vídeo biográfico en YouTube, Loughner escribe que acudió a clase en Tucson y que sus libros favoritos son 'Mi Lucha', de Adolf Hitler, el 'Manifiesto comunista', de Karl Marx, y 'Alguien voló sobre el nido del cuco', de Ken Kesey.



"Mi actividad favorita es el sueño consciente: es una gran inspiración en mi formación política", señala el autor del post.