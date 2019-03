Isabel II cumple 87 años

PESE A LOS CONTRATIEMPOS LA MONARQUÍA SIGUE FUERTE

La reina Isabel II de Inglaterra cumple este domingo 87 años, y lleva 61 en el trono. Su vida no ha sido nada fácil pero ha sabido mantener el cariño del pueblo británico. la monarca sigue con la tradición de no celebrar el 21 de abril su cumpleaños si no un sábado de junio para evitar el mal tiempo.