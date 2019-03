Irán demuestra su capacidad defensiva con un nuevo bombardero

El presidente iraní, Mahmud Ahmadineyad, fue el encargado de desvelar este domingo el primer bombardero no tripulado de largo alcance de fabricación iraní, el Karrar, con un discurso en el que presentó a la república islámica como "escudo de defensa para las naciones amantes de la paz" y en el que amenazó con "atacar" a cualquier "ignorante" que se atreva a emprender una ofensiva contra el país.

"Si hay algún ignorante, egoísta o tirano que quiera agredirnos, desbarataremos sus intenciones antes de que alcance sus blancos", declaró el presidente en la presentación del aparato, cuyas especificaciones técnicas no han sido reveladas.

"No queremos atacar a nadie, Irán nunca atacará a nadie, pero nuestra revolución no puede permanecer sentada ante la tiranía, no podemos permanecer indiferentes", señaló en su discurso con motivo de la celebración del Día de la Industria de Defensa.

El 'Karrar' es el segundo avance en tecnología militar presentado esta semana por Irán, después de que el pasado viernes, Irán ensayara con éxito el 'Quiyam-1' (Renacimiento), un nuevo misil tierra-tierra "de nueva generación" propulsado con combustible líquido, según la agencia estatal iraní ISNA. Este tipo de misiles de combustible líquido tienen una mayor capacidad para maniobrar que los de combustible sólido