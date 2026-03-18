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Irán confirma el asesinato del ministro de Inteligencia de Irán tras un ataque de Israel contra Teherán

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, confirma el "cobarde asesinato" de Esmail Jatib y de otros altos cargos del país.

Esmail Jatib, ministro de Inteligencia iraní

Irán confirma el asesinato del ministro de Inteligencia de Irán tras un ataque de Israel contra Teherán | EP

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Luis F. Castillo
Actualizado:
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El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, confirmó este miércoles la muerte del ministro de Inteligencia, Esmail Jatib, en un ataque del Ejército de Israel contra Teherán, en el marco de la ofensiva iniciada el pasado 28 de febrero junto a Estados Unidos.

El mandatario iraní denunció en redes sociales el "cobarde asesinato" de Jatib y de otros altos cargos del país, entre ellos el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani, y el ministro de Defensa, Aziz Nasirzadé, fallecidos el 16 de marzo y el 28 de febrero, respectivamente, "junto a algunos de sus familiares y miembros de su equipo".

"Estamos desconsolados", afirmó Pezeshkian. "Ofrezco mis condolencias al gran pueblo de Irán por el martirio de dos miembros del gabinete, el secretario de la Asamblea Popular y los comandantes militares y de los Basij. Estoy seguro de que su camino continuará con más fuerza que nunca", abundó el mandatario.

"Estaba a cargo del sistema asesino y de represión"

La confirmación llega horas después de que el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, anunciara la muerte de Jatib, al que señaló como una figura clave del aparato de seguridad iraní. Según Katz, el dirigente "estaba a cargo del sistema asesino y de represión interna en Irán y de promoción de amenazas externas". Además, lanzó una advertencia directa: "La política de Israel es clara e inequívoca: nadie en Irán tiene inmunidad y todos están en el alambre".

El conflicto ha dejado ya más de 1.200 muertos en Irán según el balance oficial, aunque la organización Human Rights Activists in Iran eleva la cifra a más de 3.000 fallecidos, en su mayoría civiles.

Entre las víctimas de los ataques se encuentran también el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios altos mandos militares, incluido el comandante de la fuerza paramilitar Basij, Golamreza Soleimani, cuya muerte fue confirmada recientemente por las autoridades iraníes.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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