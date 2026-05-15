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Sheinbaum responde a Ayuso y le anima a "pasar más tiempo de vacaciones" en México: "Yo creo que aprendería mucho"

La presidenta mexicana ha aprovechado las duras críticas de Ayuso tras la visita para ensalzar la riqueza cultural de su país e ironizar sobre las "vacaciones" que pasó la líder madrileña.

Claudia Sheinbaum

Claudia SheinbaumEUROPAPRESS

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Paula Hidalgo
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La visita de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a México, ha estado rodeada de polémica. Tras apelar a la peligrosidad del país y acusar al Gobierno español de "ponerla en peligro", la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no ha tardado en reaccionar a las palabras de Ayuso.

Sheinbaum ha señalado en rueda de prensa que "le ha ido bastante mal" a Ayuso porque "no pudo explicar sus tres días de vacaciones" en México. "Tanto que odia a México, al Gobierno de México, y se pasan los días de vacaciones", ha ironizado la mandataria. "Que venga más, que se pase más tiempo de vacaciones (...) somos un país extraordinario", añadía.

Una visita controvertida

La respuesta de la presidenta mexicana llega después de que Ayuso lanzara algunos comentarios en el pleno de la Asamblea de Madrid como que "México no existió hasta que llegaron los españoles", o acusara a Sheinbaum de ser una de los "narcoamigos" del presidente español, Pedro Sánchez, y de dirigir un país con grandes problemas de seguridad en el que ella misma sufrió "graves amenazas" antes de interrumpir su viaje.

Tras estos provocadores comentarios, la líder mexicana no dudó en ironizar después de que Ayuso pasara tres días desaparecida en el país, motivo por el que desde el pleno le acusaban de tomarse unas vacaciones: "Que conozca de nuestra cultura, que pase más tiempo de vacaciones en México. Yo creo que aprendería mucho sobre la grandeza cultural de México", ha afirmado Sheinbaum.

Ayuso acusa a Sánchez de "abandono"

Además, la dirigente mexicana ha asegurado que la visita de Ayuso ha ayudado a reabrir el debate sobre el pasado colonial de España en el país: "Ayudó mucho que viniera, porque abrió el debate, nos permitió hablar de Hernán Cortés, de lo que fue la conquista o la invasión de los pueblos, de la grandeza cultural de México, de la dignidad del pueblo de México", ha dicho.

La presidenta de Madrid señala a Sánchez por "abandonarla" en "una situación de peligro extremo" en México ante los supuestos ataques de Sheinbaum desde las conferencias de prensa presidenciales: "Mi Gobierno tendría que haber dicho: 'Esta señora es una representante del Estado, baje el tono'", ha insistido Ayuso.

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Mexico's President Claudia Sheinbaum Pardo speaks during a briefing on the security report. at the National Palace. on May 12, 2026 in Mexico City, Mexico.,Image: 1098350498, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no , Credit line: Carlos Santiago / Zuma Press / Europa PressEditorial licence valid only for Spain and 3 MONTHS from the date of the image, then delete it from your archive. For non-editorial and non-licensed use, please contact EUROPA PRESS.Carlos Santiago / ...
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