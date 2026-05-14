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Ingresada de urgencia la reina Margarita de Dinamarca tras sufrir un infarto

Lo ha comunicado la Casa Real danesa a través de un comunicado oficial.

La reina Margarita de Dinamarca

La reina Margarita de Dinamarca Europa Press

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La reina Margarita de Dinamarca ha sido ingresada de urgencia en el Hospital del Reino de Copenhague tras sufrir un infarto, según ha informado este jueves la Casa Real danesa en un comunicado oficial.

La monarca, de 86 años y madre del actual rey Federico, permanece bajo observación médica. Desde la institución han señalado que "permanecerá hospitalizada durante el fin de semana en observación y para la realización de más pruebas".

Además, han querido transmitir tranquilidad sobre su estado, indicando que la reina se encuentra "cansada, pero de buen ánimo". También han explicado que se emitirá "un nuevo anuncio oficial" cuando haya más información sobre su evolución.

Margarita abdicó en enero de 2024, tras anunciarlo en su tradicional discurso de Fin de Año, aún así sigue conservando el título de reina y participa en actos oficiales. Fue el pasado 30 de abril cuando apareció públicamente en la celebración del 80 cumpleaños del rey Carlos Gustavo de Suecia, donde coincidió con la reina Sofía, con quien mantiene una buena relación.

A lo largo de los años, la reina había defendido que su labor era "de por vida", pero finalmente decidió abdicar debido a su edad y a los problemas que tuvo tras una complicada operación de espalda. Así como de la necesidad de dar paso a las nuevas generaciones.

Este artículo es una noticia de última hora sobre el estado de salud de la reina Margarita y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información. Para consultar la última hora prueba a refrescar la página en tu navegador. También puedes seguir toda la actualidad sobre el estado de salud de la reina Margarita en nuestras redes sociales: X, Twitter o Instagram

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