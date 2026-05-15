Crece la preocupación en Taiwán por la presencia de ratas en centros comerciales

Las autoridades de Taiwán han reforzado las medidas sanitarias y de control de plagas en la ciudad e Taipéi, después de que se confirmara la primera muerte por hantavirus registrada en más de 25 años en el país. La situación ha generado inquietud entre la población, especialmente después de que comenzaran a circular en redes sociales numerosos vídeos donde se observan ratas en centros comerciales, mercados nocturnos, y estaciones de tren de la capital taiwanesa.

Colocación de trampas para roedores

Ante el aumento de la preocupación pública, el gobierno municipal ha intensificado las tarea de limpieza urbana, desinfectando y colocando trampas para roedores en distintos puntos de la ciudad. Las autoridades han explicado que estas acciones buscan prevenir nuevos contagios, y contener la proliferación de ratas en espacios públicos muy transitados.

Según han informado medios internacionales, "dos roedores capturados cerca de la vivienda del hombre fallecido", dieron positivo en hantavirus. Además, las autoridades sanitarias han confirmado la existencia de un segundo caso de hantavirus en el país, aunque ha logrado recuperarse y recibió el alta médica días después.

Un mensaje de tranquilidad

A pesar de la alarma generada, el Centro de Control de Enfermedades de Taiwán, ha aclarado "que no existe un brote masivo" de hantavirus, ni señales de transmisión comunitaria. Sin embargo, han señalado que el aumento de roedores en áreas urbanas, representa un desafío sanitario que requiere vigilancia constante.

Las autoridades taiwanesas han explicado que factores como las altas temperaturas, la gran densidad poblacional y la acumulación de desperdicios alimenticios, pueden favorecer la expansión de las ratas en las ciudades. Situaciones similares también se han observado recientemente en otras grandes urbes del mundo, como Nueva York, Washington y Toronto.

La OMS descarta una pandemia

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha asegurado que el riesgo global sigue siendo bajo, y ha descartado la posibilidad de una pandemia vinculada al hantavirus. No obstante, las autoridades internacionales mantienen el monitoreo de casos, después de que se detectaran contagios relacionados con el crucero de expedición MV Hondius, donde se identificó la cepa Andes, una variante poco frecuente que puede transmitirse excepcionalmente entre personas.

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