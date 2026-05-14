Atropello
Duras imágenes: Muere la actriz y modelo Ksenia Dobromilova atropellada por una moto mientras grababa un rodaje delante de su hija
Las imágenes muestran cómo uno de los motoristas pierde el control al hacer un caballito y arrolla a la modelo de 34 años, que muere pocos minutos después.
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La modelo, actriz y fotógrafa Ksenia Dobromilova ha fallecido en Rusia al ser atropellada por una moto mientras grababa un rodaje en la calle en presencia de su hija.
Las duras imágenes muestran cómo uno de los motoristas perdió el control tras realizar un caballito y terminó llevándose por delante a la modelo rusa, que murió pocos minutos después.
Tanto el motorista como más personas del rodaje se acercaron corriendo a Dobromilova, que quedó inmóvil en el suelo, pero no lograron salvar su vida.
Tal y como ha informado 'The Sun', los médicos atendieron a la fotógrafa, que terminó falleciendo en la ambulancia camino del hospital. El diario británico también informa de que el piloto que arrolló a Dobromilova fue detenido y permanece bajo arresto domiciliario.
Posible homicidio por negligencia
Este piloto podría llegar a enfrentarse a una pena de cinco años de cárcel por un posible homicidio por negligencia, además de infringir las normas de tráfico. Sin embargo, él alegó ante la Policía ser amigo de la fallecida, asegurando que el atropello fue fruto de un trágico accidente.
Dobromilova era conocida en Rusia como modelo, fotógrafa, y por participar en un conocido videoclip de rap. Su hija pequeña, que estaba presente en el rodaje, pudo presenciar el fatal accidente.
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